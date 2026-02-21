Takalar Jadi Pelopor Pramuka Digital, Mabicab Resmikan Sistem Gudep Modern

Takalar, — Gerakan Pramuka Kabupaten Takalar resmi memasuki era baru berbasis teknologi melalui kegiatan Finalisasi dan Launching Digitalisasi Gudep bertema “Transformasi Digital Gudep Takalar: Pramuka Adaptif, Inovatif, dan Berdaya Saing”, Sabtu (21/2/2026).

Kegiatan yang diikuti seluruh Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) se-Kabupaten Takalar tersebut dibuka langsung oleh Bupati Takalar sekaligus Mabicab Takalar Daeng Manye, menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendorong modernisasi pendidikan karakter generasi muda sejalan dengan semangat Takalar Cepat — pelayanan dan pembangunan yang responsif, efektif, dan berbasis inovasi.

Digitalisasi gudep menghadirkan sistem pengelolaan kepramukaan terintegrasi, mulai dari administrasi anggota, pelaporan kegiatan, hingga pembinaan berbasis data.

Program ini diharapkan memperkuat efisiensi pembinaan serta memperluas akses pembelajaran Pramuka di seluruh wilayah Takalar.

Ketua Kwarcab Takalar, H. Alamsyah Demma, menyampaikan rasa syukur atas dukungan pemerintah daerah terhadap kemajuan Gerakan Pramuka.

“Kami bersyukur atas kehadiran Bapak Bupati.

Pramuka Takalar saat ini semakin giat dan hidup di era kepemimpinan Daeng Manye. Dukungan ini menjadi energi besar bagi pembinaan generasi muda,” ujarnya.

Ia menegaskan, digitalisasi bukan hanya perubahan sistem, tetapi transformasi cara berpikir agar Pramuka mampu menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, Bupati Takalar Daeng Manye mengapresiasi langkah progresif Kwarcab Takalar sejak dipimpin H. Alamsyah Demma. Menurutnya, Gerakan Pramuka harus menjadi organisasi pendidikan nonformal yang relevan dengan perkembangan teknologi.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi Kwarcab Takalar.

Transformasi digital ini penting agar Pramuka tidak tertinggal zaman dan mampu mencetak generasi berkarakter, unggul, dan kompetitif. Ini sejalan dengan semangat Takalar Cepat,” tegasnya.

Peluncuran sistem digital gudep menjadi simbol dimulainya pengelolaan kepramukaan modern di Takalar lebih transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap Gerakan Pramuka dapat menjadi motor pembinaan karakter generasi muda yang siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.