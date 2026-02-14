Gelar BCA Expoversary Makassar 2026, BCA Tebar Promo Menarik untuk Pengunjung

Direktur BCA Santoso (tiga dari kanan) didampingi Deputi Direktur OJK Provinsi Sulawesi Selatan & Sulawes Barat Amiruddin Muhidu (empat dari kanan), Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Ricky Satria (lima dari kiri), Kepala Kantor Wilayah IV BCA Harijanto (empat dari kiri), dan jajaran manajemen BCA resmi membuka acara BCA Expoversary Makassar 2026 di Mall Ratu Indah pada Sabtu, 14 Februari 2026.

MAKASSAR, UPEKS–PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan solusi pembayaran dan berbagai promo menarik bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya, terutama untuk para nasabah setia BCA dalam program BCA Expoversary Makassar 2026 yang dihelat di Mall Ratu Indah, Makassar, pada 14-15 Februari 2026.

BCA Expoversary Makassar 2026 dibuka secara langsung Direktur BCA Santoso bersama Kepala Kantor Wilayah IV BCA Harijanto.

Santoso mengungkapkan BCA Expoversary Makassar 2026 hadir sebagai stimulan strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh 5,43% secara tahunan sepanjang 2025, tertinggi sejak pandemi Covid-19. Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah konsumsi rumah tangga yang tercatat naik 4,69% dari periode sama tahun sebelumnya.

“Kami berharap BCA Expoversary 2026, terkhusus di Makassar, bisa menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tnggi, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Santoso di pembukaan BCA Expoversary Makassar yang dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Ricky Satria dan Deputi Direktur OJK Provinsi Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat Amiruddin Muhidu.

Lebih lanjut Santoso menjelaskan ada beberapa promo yang bisa dinikmati oleh pengunjung di BCA Expoversary Makassar 2026. Mulai KPR BCA dengan bunga spesial 1,69% eff. p.a dengan diskon provisi 50% dan asuransi jiwa 5%; KKB BCA: bunga spesial 2,15% flat p.a tenor 3 tahun dengan potongan biaya admin hingga Rp900 ribu; KSM BCA: DP mulai 6,9%, bunga spesial mulai 5,69%, dan potongan biaya admin hingga Rp200 ribu, dan beragam promo lifestyle.

Disebutkan beberapa mitra developer ternama meramaikan BCA Expoversary Makassar 2026. Di antaranya adalah CitraLand City CPI, CitraLand Tallasa City Makassar, Ciputra SH3 Gowa, Summarecon Mutiara Makassar, Mutiara Property, BSA Land, FKS Land Tallasa City, Desa Hijau 2 Barombong, Rajata Residence, Bukit Baruga, dan Woodland.

Selain itu, BCA juga menggandeng 14 merek mobil ternama dalam gelaran ini. Di antaranya Astra Daihatsu, Astra BMW, Mazda, Wuling, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, Chery, Nissan, KIA, BYD, Denza, dan Lexus. Sementara untuk sepeda motor, BCA menggandeng 7 merek seperti Yamaha, Kawasaki, Honda, Vespa, Royal Enfield, Polytron, dan QJ.

“Lewat berbagai promo dan penawaran seperi bunga spesial untuk KPR, KKB, dan KSM, kami harap bahwa BCA Expoversary 2026 Odak hanya ikut membantu meningkatkan kondisi ekonomi, tetapi juga dapat menjadi kesempatan bagi para nasabah kami untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan hunian dan kendaraan impian dengan layanan perbankan yang aman dan solutif dari BCA,” tandas Santoso.

Tak hanya di Makassar, BCA Expoversary 2026 juga diselenggarakan di 8 kota besar lainnya, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Malang, dan Pontianak. Nasabah juga dapat mengunjungi gelaran ini secara online pada laman resmi hkps://expo.bca.co.id/ hingga 31 Maret 2026. (*)