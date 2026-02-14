Sahabat Ramadanku untuk SMP/MTs

Kode buku: 8082970020

ISBN: 9786236698891

Penulis: Sulasih

Editor: M. Faqih ‘Alim

Penerbit: Emir Erlangga Grup

Marhaban, ya Ramadan.

Halo, teman-teman! Buku yang ada di tanganmu ini akan membantu kamu menjalani ibadah Ramadan dengan penuh semangat dan keceriaan. Buku ini sangat istimewa, lho! Banyak gambar keren berupa infografis yang bikin belajar makin asyik.

Buku ini juga dilengkapi kegiatan Ramadan seru. Kamu akan dibimbing dalam mengerjakan berbagai ibadah sepanjang Ramadan dengan cara yang seru dan interaktif. Jadi, kamu makin semangat untuk beribadah. Buku ini akan membantumu belajar, beribadah, dan bersenang- senar sepanjang bulan Ramadan. Yuk, jalani Ramadan dengan penuh semangat!

Keunggulan produk:

1. Disertai pendalaman materi berupa infografis yang menarik.

2. Disajikan dalam format penuh warna sehingga tidak membosankan.

3. Dilengkapi lembar aktivitas Ramadan.(*)