Daftar Harga SSD Transcend Terbaru 2026 di Indonesia

Makassar, Upeks.co.id — Performa laptop yang terasa “berat” sering bukan karena prosesor yang lemah, melainkan karena media penyimpanan yang sudah kewalahan. Di titik inilah SSD Transcend banyak dipilih karena opsinya beragam. Ada yang untuk upgrade internal hemat, ada juga yang praktis untuk penyimpanan eksternal super ringkas.

Berapa harga ssd transcend terbaru di Indonesia tahun 2026? Untuk rekomendasinya sebagai berikut.

Transcend SSD SATA3 SSD230S (2.5 inci)

Nada “upgrade yang terasa instan” biasanya dimulai dari SSD SATA 2.5 inci. Transcend SSD230S termasuk yang paling mudah dipasang di banyak laptop/PC. Di halaman produk Blibli, SSD ini menggunakan interface SATA III, flash 3D NAND, serta tersedia pilihan kapasitas 128GB hingga 4TB.

Harga yang tampil di Blibli untuk SSD230S tercatat mulai Rp693.000 dengan garansi yang dicantumkan 5 tahun oleh distributor. Pilihan ini cocok untuk kamu yang ingin laptop lama kembali responsif untuk booting Windows.

Transcend SSD SATA3 SSD225S (2.5 inci)

Ketika kamu mengincar SSD SATA yang tetap masuk akal untuk jangka panjang, Transcend SSD225S menawarkan variasi kapasitas 250GB/500GB/1TB/2TB. Di halaman produk Blibli, seri ini juga menampilkan angka sequential read/write yang berbeda per kapasitas, lengkap dengan informasi TBW dan MTBF.

Di etalase Blibli, SSD225S tercantum mulai Rp935.000 dan menampilkan garansi 3 tahun (garansi distributor) pada bagian spesifikasi. SSD ini pas untuk upgrade laptop kantoran yang butuh stabilitas. Bisa juga PC rumahan yang ingin “naik kelas” dari hard disk tanpa harus berpindah ke NVMe.

Transcend SSD M.2 SATA3 MTS830S 256GB

Bentuk M.2 sering disangka selalu NVMe, padahal ada juga M.2 berbasis SATA. Di sinilah karakter Transcend MTS830S 256GB. Di halaman produk Blibli, SSD ini tertulis memakai bus interface SATA III 6Gb/s, kapasitas 256GB, dan ukuran fisik 80 mm (form factor M.2). Hal itu cocok untuk perangkat yang memang menyediakan slot M.2 SATA.

Harga yang tercantum adalah Rp1.217.000 dengan informasi garansi 5 tahun (garansi distributor). Jika laptopmu mendukung M.2 SATA, model ini menarik untuk upgrade rapi tanpa kabel.

Transcend External SSD ESD310C 512GB (USB 10Gbps, Type-C/A)

Ukurannya mirip flashdisk modern, tetapi rasanya seperti membawa “kantor kecil” di saku. Itulah daya tarik Transcend ESD310C 512GB. Di halaman produk Blibli, SSD eksternal ini tercatat mendukung USB 10Gbps dengan konektor USB Type-A dan Type-C. Terdapat kecepatan baca/tulis maksimum hingga sekitar 1.050/950 MB/s (bergantung perangkat dan skenario pemakaian).

Untuk harga, Blibli menampilkan Rp1.255.000 pada produk ESD310C 512GB. Jumlah itu disertai keterangan garansi resmi 2 tahun. Model ini cocok bagi pengguna yang sering bertukar file antar laptop/PC, atau ingin storage cepat untuk foto dan video tanpa repot bawa kabel tambahan.

Transcend SSD Portable ESD300 1TB (USB Type-C, USB 10Gbps)

Jika kamu ingin SSD eksternal yang ringkas namun kapasitasnya lega, Transcend ESD300 1TB tampil sebagai opsi yang simpel dan fokus. Di halaman produk Blibli, seri ini tercantum memakai USB Type-C dengan USB 10Gbps, flash 3D NAND, serta kecepatan baca/tulis maksimum hingga 1.050/950 MB/s.

Harga ESD300 1TB yang tercantum adalah Rp2.680.000 dan terdapat garansi 5 tahun. SSD ini paling pas untuk pekerja kreatif yang sering memindahkan footage, arsip desain, atau backup folder.

Transcend External SSD ESD410C 1TB (USB 20Gbps, IPX5)

Di kelas yang lebih serius, Transcend ESD410C 1TB menonjol karena bukan hanya cepat, tetapi juga lebih siap untuk mobilitas. Di halaman produk Blibli, SSD ini tercantum memakai koneksi USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2×2). Lalu, kecepatan baca/tulis maksimum hingga 2.000/2.000 MB/s, serta memiliki sertifikasi IPX5 dan standar MIL-STD-810G untuk ketahanan jatuh.

Harga yang ditampilkan Blibli untuk varian 1TB adalah Rp2.355.000, dengan garansi resmi 5 tahun. Produk ini cocok untuk kamu yang sering bekerja di luar ruangan, membawa data penting saat liputan, atau membutuhkan SSD yang tidak mudah “rewel”.

Daftar harga SSD Transcend terbaru 2026 di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing. Agar pembelian tepat sasaran, kuncinya ada pada kecocokan konektor dan pastikan perangkatnya mendukung SATA 2.5 inci, M.2 SATA, USB 10Gbps, atau USB 20Gbps.(rls)