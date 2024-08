Tak Tergoyahkan, Hybrid Toyota Meningkat Pesat, Masih Menjadi Pilihan Terbaik

Makassar, Upeks–Mobil ramah lingkungan berteknologi hybrid menjadi salah satu kendaraan elektrifikasi yang efektif dengan peminat yang semakin tinggi. Penjualan mobil hybrid mengalami peningkatan sepanjang tahun 2024. Kalla Toyota juga berkomitmen untuk terus menghadirkan pilihan mobil hybrid yang inovatif dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin mengungkapkan, bahwa Kalla Toyota sebagai salah satu dealer resmi Toyota terbesar di Sulawesi mengumumkan pertumbuhan penjualan mobil hybrid yang signifikan pada tahun 2024. Secara keseluruhan, penjualan mobil hybrid Kalla Toyota mengalami pertumbuhan sebesar 50% dari tahun 2023 lalu. Hal ini menunjukkan minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap kendaraan ramah lingkungan dan efisien. Pertumbuhan penjualan mobil hybrid ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kendaraan ramah lingkungan.

“Kalla Toyota juga optimistis bahwa trend penjualan mobil hybrid akan terus meningkat di masa depan. Kalla Toyota dengan jaringan dealer yang luas dan terlengkap di berbagai wilayah di Sulawesi telah menyiapkan fasilitas yang lengkap. Sehingga pelanggan tak perlu khawatir untuk melakukan perawatan kendaraan Hybridnya. Selain itu, Kalla Toyota juga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Kedepannya, Kalla Toyota akan meluncurkan beberapa model hybrid terbaru dalam waktu dekat,” ungkap Suliadin.

Adapun beberapa tipe unit Toyota yang mengalami peningkatan penjualan adalah All New Toyota Zenix dan All New Yaris Cross. Untuk All New Toyota Innova Zenix HEV, model ini terus menjadi favorit konsumen dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa All New Innova Zenix berhasil memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia yang modern dan peduli lingkungan. Selain itu ada pula All New Toyota Yaris Cross HEV yang mengalami lonjakan signifikan yaitu sebesar 86,7%. Model ini semakin diminati oleh konsumen muda yang menginginkan kendaraan dengan desain stylish dan performa yang tangguh. (*)