PSIT Semen Tonasa Isi Ramadan Berbagai Kegiatan 

PANGKEP, UPEKS. co. id– Persatuan Syiar Islam Semen Tonasa (PSIT), melaksanakan berbagai kegiatan guna menyemarakkan pelaksanaan ibadah ramadan.

Mengusung tema ramadan bersama Semen Tonasa, Merajut Kebersamaan dalam Keikhlasan Berbagi di Bulan Suci Ramadhan, beberapa kegiatan keislaman yang diselenggarakan.

Salat Tarawih, Kuliah Subuh, Tadarrus One Day One Juz, Berbagi Takjil dan Buka Bersama, Podcast Binar (Bincang Amaliyah Ramadan, Safari Dakwah Masjid Ring 1, Kuis RIHLAH (Raih Pahalanya Langsung Ambil Hadiahnya), Lomba Anak Saleh, Peringatan Nuzulul Qur’an, I’tikaf dan Sahur Bersama, Berbagi Zakat Infaq dan Sedekah, serta Pelaksanaan Salat Idul Fitri.

Ketua panitia pelaksana kegiatan Ramadan Bersama Semen Tonasa, Junaedy, menjelaskan, berbagai kegiatan keIslaman yang diselenggarakan tahun ini cukup beragam dan menyasar berbagai segmen umat Islam.

“Seperti Salat Tarawih dan Kuliah Subuh yang diperuntukkan bagi seluruh jama’ah masjid. Kemudian juga ada tadarrus One Day One Juz, di mana kita membaca al-Qur’an bersama-sama menyelesaikan satu juz per hari. Kemudian juga ada Takjil & Buka Bersama berupa menyediakan takjil dan buka puasa di tiga masjid binaan, serta distribusi makanan berbuka di area pabrik, BTG, dan pelabuhan, “katanya.

Junaedy menambahkan, selain itu, masih ada lagi program Safari Dakwah Masjid Ring 1, yang bertujuan membantu masjid-masjid di sekitar perusahaan dengan menyediakan imam dan penceramah untuk mengisi acara Shalat Tarawih serta Lomba Anak Shalih yang berupa lomba tahfidz, kaligrafi, dan da’i cilik untuk anak-anak karyawan, afiliasi, TK/TPA binaan YDPI, serta warga Ring 1 di PT Semen Tonasa.

“Tak lupa mewakili seluruh panitia Ramadhan 1445 Hijriah, kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan program Ramadhan tahun ini. Terutama dengan adanya dukungan dari manajemen Semen Tonasa, Pengurus YDPI & PSIT, karyawan, mahasiswa magang, remaja masjid, takmir masjid, dan seluruh jamaah, program Ramadhan 1445 H dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah penuh berkah hingga hari ini, “jelasnya.(sah)