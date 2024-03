Khazanah Ramadhan di Mercure Makassar Nexa Pettarani & Gandakan Point Anda

Makassar, Upeks–Mercure Makassar Nexa Pettarani menghadirkan Khazanah Ramadhan. Hotel bintang 4 yang terletak di tengah kota tepatnya di Jalan AP. Pettarani no 4 Makassar, menyajikan Makanan Khas Nusantara dan hidangan bernuansa Arabian mulai dari makanan ta’jil khas Makassar hingga makanan penutup serta beberapa pondokan pondokan dengan Live Cooking, yang dapat Anda pilihan utama untuk berbuka puasa.

Pada Bulan Suci Ramadhan ini saat berbuka puasa Anda akan menikmati sajian istimewa setiap hari mulai pukul 16.30 hingga waktu berbuka puasa dengan harga spesial Rp145.000 per orang. Selain harga yang sangat terjangkau Mercure Makassar Nexa Pettarani pun memberikan keuntungan Diskon yang istimewa bagi Anda, Anda bisa mendapatkan diskon 5% dengan menjadi anggota member ALL, dan 10% bagi member Accor Plus. Diskon tambahan 2x point rewards bagi yang berbuka puasa, serta point rewards ekstra untuk transaksi dengan Kartu Kredit CIMB Niaga, yang bisa digunakan di seluruh jaringan Hotel Accor global.

General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Wiwied, berharap keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan dapat membuat kami menjadi pilihan utama Anda untuk berbuka puasa. Anda tidak perlu khawatir akan kehabisan tempat karena, kami menyediakan beberapa tempat untuk Buka Puasa Bersama bagi kantor, instansi, komunitas, keluarga, dan lainnya. Promo ini berlaku mulai 7 Maret – 31 Mei 2024

Wiwied Nursekha juga mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa pada bulan suci ini. “Bergabunglah dengan kami dan rasakan kenikmatan berbuka puasa dengan nuansa Khazanah Ramadhan di Mercure Makassar Nexa Pettarani,” ujarnya. (*)