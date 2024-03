Astra Motor Sulawesi Selatan Tampilkan New Honda Stylo dalam Buka Lawak 

Makassar, Upeks–Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, berkolaborasi dengan Stand Up Indo Gowa dan Elfestivale menggelar Buka Lawak di Sudut Lagi Gowa, Sabtu (16/3/2024).

Acara tersebut dimeriahkan oleh beragam aktivasi. Pertama, Open Mic dari Stand Up Indo Gowa. Kedua, Music Showcase dengan menghadirkan Paradivya dan Muffy & Sugarbaby. Kemudian, ada Lapakan dari Life Then Die, Paradise, dan Urlost.xy. Acara semakin meriah dengan adanya Karaoke bersama Bambang x Songkeng.

Marketing Manajer Astra Motor SulSelBar Kresna Murti menuturkan, pihaknya juga menampilkan New Honda Stylo 160 yang merupakan skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia dalam Buka Lawak.

“Buka Lawak menjadi upaya kami untuk mendekatkan Honda Jagoanku kepada masyarakat yang ingin merasakan sekaligus memiliki motor New Honda Stylo 160,” ucap Kresna. ⁰

Menurut Kresna, New Honda Stylo 160 dapat memikat masyarakat Gowa yang berkunjung dalam acara tersebut. Melalui balutan desain modern klasik retro dan performa sepeda motor terbaik di kelasnya, New Honda Stylo 160 menjadi jawaban atas kebanggaan berkendara yang sesungguhnya saat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari.

“New Honda Stylo 160 dihadirkan untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap skutik berkarakter fashionable yang dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri untuk menemani pengalaman berkendara yang berkelas dan berbeda dari sebelumnya,” tutur Kresna.

Berbekal kapasitas mesin terbesar dari model skutik fashionable di kelasnya yakni 160cc 4 katup enhanced Smart Program Plus (eSP+) berpendingin cairan, skutik bagi penggemar fashion premium ini menjadi yang paling bertenaga dan responsif. Sensasi berkendara yang nyaman pun dihadirkan melalui ukuran body yang proporsional, mudah dikendalikan, dan ketinggian jok yang nyaman untuk konsumen di Indonesia.

Kehadiran fitur-fitur menarik yang canggih dengan inovasi terkini seperti lampu depan LED yang ikonik, Honda smart key, maupun USB charger type A yang mampu menjawab kebutuhan sehari-hari dengan lebih berkelas dan nyaman dalam mengendarai New Honda Stylo 160. (jar)

New Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS. Tipe ABS dipasarkan Rp 31.110.000 (On the road Sulawesi Selatan). Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 28.160.000 (on the road Sulawesi Selatan). (jar)