Astra Motor Sulawesi Selatan Hadirkan Promo Spesial dan New Honda Stylo 160 di Bakul Ramadan Claro Kendari

Kendari, Upek–Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, mendukung penyelenggaraan event Bakul Ramadan Claro di Kendari.

Marketing Manager Sultrabon Adrian Arlim menjelaskan, dukungan Astra Motor Sulawesi Selatan tersebut menjadi bukti Sinergi Bagi Negeri untuk memajukan UMKM Kuliner, khususnya di Kendari. Hal itu sesuai dengan semangat Honda Jagoan Kuliner.

Bakul Ramadan Claro sendiri memberikan wadah bagi UMKM Kuliner di Kendari untuk menyediakan pilihan menu buka puasa yang beragam dan terjangkau bagi masyarakat. Ini tentu akan memperluas pasar dari pelaku UMKM Kuliner.

“Bakul Ramadan Claro ini dapat menjadi salah satu ruang yang baik bagi pelaku UMKM Kuliner, khusunya di Kendari, untuk mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas,” kata Adrian.

Dalam event tersebut, Astra Motor Sulawesi Selatan juga menggelar promo Maret Berkah Ramadhan. Promo spesial penjualan sepeda motor Honda Genio dan Honda BEAT itu memberikan banyak keuntungan bagi konsumen yakni DP sama dengan angsuran, dan potongan tenor sampai lima kali.

Adrian mengatakan, kehadiran promo tersebut di Bakul Ramadan Claro akan memberikan kemudahan dan keuntungan kepada masyarakat untuk pembelian sepeda motor Honda Genio atau BEAT.

“Melalui Bakul Ramadan Claro, Astra Motor Sulawesi Selatan berupaya memberikan pelayanan dan penawaran terbaik kepada konsumen Honda untuk memiliki sepeda motor Honda Genio dan Honda BEAT,” tuturnya.

Selain itu, kata Adrian, Astra Motor Sulawesi Selatan juga menampilkan New Honda Stylo 160 yang merupakan skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia dalam Bakul Ramadan Claro.

Menurut Adrian, New Honda Stylo 160 dapat memikat masyarakat Kendari yang berkunjung ke Bakul Ramadan Claro. Apalagi, New Honda Stylo 160 menjadi jawaban atas kebanggaan berkendara yang sesungguhnya saat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari.

“New Honda Stylo 160 dihadirkan untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap skutik berkarakter fashionable yang dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri untuk menemani pengalaman berkendara yang berkelas dan berbeda dari sebelumnya,” tutur Adrian.

New Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS. Tipe ABS dipasarkan Rp 32.410.000 (On the road Sulawesi Selatan). Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 29.440.000 (on the road Sulawesi Tenggara). (mim)