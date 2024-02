Danamon Ajak Nasabah Menavigasi Hidup Optimal dan Raih Kesejahteraan Finansial di IIMS 2024

Jakarta, Upeks.co.id,- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) bersama dengan Fimela, Otoasia.com, dan KIS FM, menghadirkan edukasi tentang pencapaian hidup optimal melalui hobi dan kesejahteraan finansial.

Inisiatif ini merupakan bagian dari seri talk show Studio Financial yang diadakan di lantai 2 outdoor booth MUFG, Danamon, dan Adira Finance selama Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Talk show ketiga dari seri ini, yang diadakan pada 20 Februari 2024 dengan tema “Bukan Cuma Soal Ngaspal yang Perlu Optimal”, menghadirkan pembicara terkemuka termasuk Chef Norman Ismail, influencer di bidang kuliner dan otomotif; Bryan Octavianus, Proposition Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan Edwin Kartawinata, Head of Digital Business PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

Talkshow yang dimoderatori oleh Mega Latu ini menggali bagaimana hobi dapat diubah menjadi sumber pendapatan dan bagaimana mengelola keuangan untuk memastikan keseimbangan optimal antara kebutuhan dan hobi.

“Menjawab kebutuhan-kebutuhan nasabah, Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG di IIMS 2024 menegaskan kembali komitmen untuk tumbuh sebagai financial group pilihan nasabah dan masyarakat Indonesia. Kami di segmen Consumer Banking Danamon juga selalu berinovasi untuk memberikan produk-produk yang relevan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah kami,” ujar Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Para pembicara membagikan perjalanan dan wawasan pribadi mereka tentang bagaimana mempunyai hobi tidak hanya membawa kegembiraan tetapi juga dapat berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan finansial. Chef Norman yang dikenal dengan keahlian kulinernya dan kecintaan terhadap otomotif, membagikan pengalamannya dalam menyeimbangkan hobinya dengan perencanaan finansial, menunjukkan bahwa memungkinkan untuk menjalani kehidupan optimal sambil mengejar berbagai minat.

“Banyak sekali keuntungan yang bisa didapat ketika kita punya hobi di bidang otomotif, mulai dari banyak teman dan kenalan, banyak link, bahkan setelah didalami lagi hobi ini bisa menjadi salah satu investasi buat saya,” ujar Chef Norman.

Dalam menghadapi tantangan finansial khususnya dalam bidang otomotif, Danamon menawarkan keuntungan eksklusif di IIMS 2024 dari promo bunga rendah, pembiayaan kendaraan baru atau bekas dengan KPM Prima, kesempatan memenangkan mobil dalam grand prize, hingga layanan Danamon Optimal yang memberikan pengalaman perbankan yang membantu nasabah dalam mewujudkan tujuan finansial mereka.

Selain itu, pada tanggal 23 Februari 2024, Danamon dan Adira Finance didukung oleh MUFG kembali mengadakan talkshow keempat dengan tema “Moms Driver: Emang Iya Sembarangan?” yang menghadirkan Yanthi Rachmaningtyas sebagai content creator parenting & automotive, Tommy Halim sebagai Consumer Business Collaboration Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan Aldo Turangan dari KIS FM.

Talkshow ini membahas tentang stigma yang sering dihadapi oleh perempuan, khususnya ibu-ibu yang kerap kali dianggap sebagai pengendara yang galak di jalan. Hal ini disanggah oleh Tyas, menurutnya perempuan dianggap galak di jalan karena sebenarnya mereka ada di dalam kondisi harus gesit dan cepat, karena begitu banyaknya agenda yang harus dilakukan dalam sehari.

“Ini adalah fakta, dari pagi hingga malam, banyak yang harus dilakukan demi terjaganya aktivitas keluarga. Ibu-ibu itu harus bisa multitasking, semuanya harus serba bisa dalam mengurus keluarga hingga mengatur keuangan. Seperti istilah yang ada di media sosial, para ibu sering dianggap sebagai Menteri Keuangan versi keluarga. Saking pandainya mengatur keuangan, ibu-ibu pasti tahu pilihan terbaik untuk belanja barang yang secara kualitas masih bagus namun bisa didapatkan dengan harga yang murah,” ujar Yanthi Rachmaningtyas atau yang biasa disapa sebagai Tyas.

Memahami kebutuhan tersebut, maka dari itu di IIMS 2024, Danamon menghadirkan produk dan layanan finansial terintegrasi untuk perencanaan keuangan secara end-to-end melalui Danamon Optimal, yang dirancang sebagai one stop financial solution provider. Danamon Optimal hadir memenuhi kebutuhan nasabah dalam mempersiapkan setiap tahap penting kehidupannya, mulai dari layanan financial advisory hingga kebutuhan perencanaan keuangan seperti KPR, Kredit Tunai, Investasi Pendidikan, dan KPM Prima.

Bersama Adira Finance, Danamon menyiapkan serangkai program seperti bunga KPM (Kredit Pemilikan Mobil) Prima yang kompetitif dimulai dari 1,99% per tahun, bebas biaya provisi, potongan biaya administrasi 50%, dan asuransi ban gratis hingga 12 bulan dari Zurich Asuransi Indonesia. Bagi nasabah yang bergabung menjadi nasabah Danamon Optimal, akan mendapatkan promo tambahan berupa bonus cashback cicilan Rp500 ribu untuk 5 bulan pertama. Selain itu Nasabah juga akan mendapatkan Kartu Debit Danamon Optimal, di mana dengan pembelian bensin di SPBU, nasabah bisa mendapat cashback hingga Rp250 ribu per bulan. Tidak berhenti di situ saja, Nasabah juga berkesempatan untuk mendapatkan umrah dan kesempatan lebih besar untuk memenangkan grand prize 1-unit mobil BYD Atto 3.

Dengan berbagai dukungan ini, Danamon berharap untuk bisa hadir dalam setiap tahap kehidupan nasabah, membantu mereka memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangannya, serta mencapai keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan hobi. (Mimi)