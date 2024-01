Banjir Promo Awal Tahun, Kalla Toyota Beri Program DP Mulai 10 Jutaan Rupiah

Makassar, Upeks.co.id — Mengawali awal tahun 2024, Kalla Toyota kembali menggelar Public Display di atrium Mal Ratu Indah 17-21 Januari 2024. Bertajuk Summer Festival, Kalla Toyota memberikan program menarik berupa DP mulai 10 jutaan rupiah, melalui paket Gebyar. Kalla Toyota memberikan keuntungan berupa DP rendah dan include asuransi All Risk dan berlaku untuk model Agya dan Calya. Selain itu, Kalla Toyota juga memberikan program Nyicil Rasa Tunai dengan bunga 0% hingga 1 tahun. Melalui paket Smartcash, promo ini berlaku untuk model Avanza, Raize dan Rush.

Dalam Press Conference yang digelar di Showroom Kalla Toyota Mal Ratu Indah (16/01), turut hadir Suliadin selaku Marketing General Manager, Andyka Susanto selaku West Region General Manager, Abdul Hannan selaku Customer First Manager. Juga hadir perwakilan Toyota Value Chain, I Gede Widana selaku Branch Manager Toyota Astra Finance (TAF) Makassar, Ollson selaku Branch Head (ACC) Makassar dan Supriyanto selaku Marketing Manager New CAR Sulawesi Mandiri Utama Finance (MUF) Makassar.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa Kalla Toyota juga memberikan Grand Prize bagi pelanggan yang melakukan pembelian Toyota selama periode Januari 2024. Selain itu, pelanggan juga berkempatan mendapatkan doorprize menarik jika melakukan pemesanan unit selama periode event 17-21 Januari 2024.

Public Display kali ini menampilkan line up terbaik dari Toyota, diantaranya All New Land Cruiser, All New Agya GR, New Rush, New Veloz, Yaris Cross HEV GR, dan All New Raize GR. Kalla Toyota juga menghadirkan test drive All Innova Zenix, Yaris Cross dan All New Agya. Ada begitu banyak activity seru yang dapat diikuti oleh masyarakat umum diantaranya poundfit, handcraft, sempoa, make up competition dan zumba kids. Kalla Toyota juga menghadirkan Service Area dan Bazaar Mobil Bekas berkualitas.

Andyka Susanto selaku West Region General Manager Kalla Toyota juga menambahkan, Kalla Toyota menutup tahun 2023 dengan menguasai market hingga 34,1%. Capaian ini menempatkan Toyota sebagai Market Leader Otomotif di seluruh wilayah penulannya meliputi Sulsel, Sulbar, Sulteng dan Sultra. Di Sulawesi Selatan, Kalla Toyota menjadi brand otomotif top of mind dengan capaian market share 33,3%. Di Makassar sendiri, Kalla Toyota tercatat menjadi brand kendaraan yang paling diminati dengan menguasai market share 33,7%. Segmen SUV dan MPV masih mendominasi penjualan Kalla Toyota sepanjang tahun 2023.

Abdul Hannan selaku Customer First Manager. dalam presentasinya memaparkan, bahwa terdapat benefit special dari layanan After Sales di periode event kali ini. Diantaranya Car Clinic yakni klinik konsultasi kendaraan, check up dengan gratis check up kendaraan dan free oil berupa gratis 2 liter oli TMO.

I Gede Widana selaku Kepala Cabang Toyota Astra Finance (TAF) Makassar mengungkapkan, bahwa pelanggan dapat membeli Toyota secara kredit dengan menggunakan paket reguler dari TAF. Melalui paket Spektakuler pelanggan dapat membawa oulang Toyota Avanza, Veloz, Rush dan Raize dengan angsuran mulai 4-5 jutaan rupiah. Termasuk asuransi All Risk hingga 2 tahun, DP mulai 10-25%.

Ollson selaku Branch Head (ACC) Makassar memaparkan, ACC memberikan paket Gebyar dengan DP mulai 7 jutaan rupiah untuk Toyota Agya dan Calya. Paket Spektakuler DP mulai 20% dan rate mulai 1% untuk Toyota Veloz, Avanza, Rush dan Raize. Dan paket bunga 0% untuk Toyota Raize, Yaris Cross Gasoline dan Rush.

Supriyanto selaku Marketing Manager New CAR Sulawesi Mandiri Utama Finance (MUF) Makassar dalam sambutannya mengatakan bahwa, Kalla Toyota juga berkolaborasi dengan Mandiri Utama Finance (MUF) dengan paket reguler DP mulai 15-25% untuk Toyota Avanza, Yaris Cross, Agya dan Calya.