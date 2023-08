IHGMA Sulsel Sumbang 312 Kg Beras Dalam Rangka HUT RI ke – 78

Makassar, Upeks.co.id — Indonesia Hotel General Manager Association Sulawesi Selatan (IHGMA Sulsel) yang merupakan Assosiasi Perkumpulan bagi General Manager Hotel se-Sulawesi Selatan kembali melakukan bakti sosial dengan membagikan beras kepada 3 panti asuhan dengan jumlah masing-masing 78 kg sesuai dengan usia kemerdekaan RI ke-78 serta pemulung dan tukang becak yang ada di bilangan kota Makassar.

Ketiga Panti asuhan yang mendapat bantuan kali ini yakni Panti Asuhan Qudratul Ummah yang terletak di Jalan Baji Minasa dan Di daerah Mappaodang yaitu Panti Asuhan Wahyu Ilahi, dan Panti Asuhan Abadi.

Penyerahan bantuan tersebut diatas berupa total sebanyak 312 kg beras yang merupakan donasi dari beberapa hotel yang tergabung dalam Assosiasi IHGMA Sul-Sel, di antaranya adalah Hotel Max One, Arthama, Whiz Prime Hasanuddin, Whiz Prime Sudirman, Harper Perintis, Dalton, Grand Town, Favor by LIFE, Empress by LIFE, Grand Asia, Grand Maleo, Lynt, The Prima, Royal Bay serta Paduppa Resort & Hotel Agri Bukukumba. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD IHGMA Sul-Sel M. Yusuf Sandy didampingi oleh Musliadi Wakil Ketua, Zulkifli Nur Sekertaris, Fitri Kusuma Wardhani Prints Kabid Humas, Erick Kabid Litbang, Darwin Salodong Kabid IT dan beberapa pengurus lainnya.

Dengan semangat hari kemerdekaan kami berharap bisa tetap selalu bersama dan berkesinambungan dalam mengembangkan dunia pariwisata khususnya di bidang perhotelan. Ungkap Pak Yusuf Sandy selaku Ketua DPD IHGMA dan juga GM Hotel Max One Makassar.(rls)