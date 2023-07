Dirut Baru PT Semen Tonasa Hadiri Tudang Sipulung Bersama Karyawan

PANGKEP,UPEKS.co.id— PT Semen Tonasa rutin gelar Tudang Sipulung. Tudang Sipulung yang dilaksanakan setiap semester dihadiri jajaran direksi dan karyawan BUMN Semen itu.

Sangat spesial sebab, Tudang Sipulung kali ini dirangkaikan penyambutan direktur baru PT Semen Tonasa hasil RUPS LB, Asruddin.

Dirut PT Semen Tonasa, Asruddin menyampaikan, harapan dan sekaligus rasa optimisnya bahwa Semen Tonasa dapat melewati tahun 2023 ini dengan baik.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh karyawan dan karyawati, sehingga PT Semen Tonasa tetap bisa eksis dan memberikan kontribusi laba dan penjualan yang positif. Namun tentu saja tantangan tiap tahun semakin berat, termasuk di tahun 2023 ini. Sehingga, agar bisa survive dan bahkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik, kiata harus mengejar pertumbuhan. Ini adalah tools paling dasar untuk mengukur konsistensi kita dalam bekerja. Sehingga, mau diberi target setinggi apapun, insya Allah akan bisa kita capai jika baseline kita growth atau mengalami pertumbuhan,”ucapnya.

Asruddin yang juga merupakan karyawan asli Semen Tonasa ini menceritakan kiat suksesnya dalam meniti karir selama 8 tahun belakangan ini.

“Saya kira kuncinya adalah selalu menerima setiap tantangan yang diberikan dan melakukan yang terbaik semaksimal munking. Saya meninggalkan Semen Tonasa 1 Juli 2015 dengan jabatan terakhir sebagai GM Keuangan, untuk menerima penugasan di SIG. Setelah itu sempat menjadi Chief Financial Officer di Thang Long Cement, kemudian menjadi VP of Financial Policy and Excellence di SIG, dan kemudian terakhir menjadi CEO di Thang Long Cement sebelum diamanahkan sebagai Direktur Utama Semen Tonasa,” tambahnya.

Meski ia manguki, penunjukan dirinya sebagai dirut mengejutkan baginya. Tapi satu sisi dirinya juga senang bisa kembali ke rumah, Semen Tonasa.

“Saya mohon dukungan dari rekan-rekan semua untuk membawa Semen Tonasa ini ke arah yang lebih baik kedepannya,” pintanya.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Semen Tonasa, Anis saat sambutan selamat datangnya, menyampaikan perkembangan dan capaian kinerja Semen Tonasa selama beberapa tahun belakangan. Termasuk tantangan serta isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Semen Tonasa saat ini serta tahun-tahun mendatang.

“Berbagai tantangan ke depan ini memang tidak mudah. Tapi saya percaya, bahwa semua ini bisa kita hadapi bersama. Karena sejarah membuktikan, semakin diberi challenge maka kita semakin kreatif dalam melihat peluang dan mencari jalan keluar dalam menghadapinya. Mental-mental petarung dan semangat pantang menyerah inilah yang telah ditunjukkan oleh seluruh insan perusahaan selama ini,” pungkasnya.

Acara yang berlangsung secara santai dan penuh kekeluargaan ini, juga diadakan tanya jawab antara karyawan dan manajemen, serta dilakukan pembagian berbagai doorprize bagi peserta Tudang Sipulung yang beruntung.(sah)