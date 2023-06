Model-model SUV Sumbang Penjualan Terbesar Honda Mei 2023

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Model-model SUV Honda menjadi penyumbang terbesar penjualan Honda di bulan Mei 2023 dengan penjualan secara retail sebesar 56 persen atau sebanyak 6.385 unit.

Total penjualan Honda, secara retail pada bulan Mei 2023 sebesar 11.391 unit atau mengalami kenaikan sebesar 38 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Honda HR-V menjadi model SUV yang paling diminati oleh konsumen dengan terjual sebanyak 2.375 unit, kemudian Honda BR-V dengan 2.141 unit, Honda WR-V dengan 1.502 unit dan Honda CR-V 367 unit.

Selain produk SUV Honda, New Honda Brio yang baru diluncurkan pada bulan Mei berhasil terjual sebanyak 4.481 unit. Sementara itu Honda City Hatchback RS terjual 233 unit, diikuti Honda Mobilio 168 unit, Honda Civic RS 71 unit, Honda City Sedan 29 unit dan Honda Accord 24 unit.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan, hampir semua model Honda mengalami kenaikan pada penjualan Honda bulan Mei 2023 terutama model-model SUV.

“New Honda Brio menjadi penyumbang terbesar dari penjualan Honda walaupun belum satu bulan sejak diluncurkannya. Kami optimis tren positif ini akan terus berlanjut pada bulan selanjutnya, terutama karena masih tingginya minat konsumen terhadap produk Honda serta program penjualan menarik yang kami adakan,” ungkapnya.

Selain itu, Honda juga menawarkan program penjualan bertajuk “Semangat Baru Honda Baru” hingga Juni 2023.

Pada program ini, konsumen berkesempatan mendapat Free Biaya Perawatan berkala (Jasa + Parts s/d 50.000 km per 4 tahun), Sporty DNA Package khusus untuk pembelian unit Honda City Hatchback RS Manual Transmission, Fleet Sales & COP Campaign serta CR-V Leasing Program with 0% Interest.

Program “Semangat Baru Honda Baru” juga mengadakan Customer Gathering dimana konsumen dapat menghadiri acara ini di dealer resmi Honda terdekat serta konsumen berkesempatan mendapat tambahan value minimal Rp5 juta untuk setiap pembelian mobil Honda. (Mit)