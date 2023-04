Wujud Sinergitas TNI-Polri, Brimob Bone dan Kodim 1407 Gelar Patroli Gabungan

BONE,UPEKS.co.id— Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif pasca lebaran khususnya di Kabupaten Bone sekaligus untuk memperkuat sinergitas TNI Polri, Batalyon C Pelopor bersama Kodim 1407 Bone, gelar patroli gabungan, Kamis (27/4/2023).

Patroli gabungan ini diawali dengan Acara Pimpinan Pasukan (APP) oleh Pasi Ops Batalyon C Pelopor AKP Abd. Azis, S.Sos di Mako Batalyon C Pelopor Jl. M.H Thamrin No. 70 Kelurahan Ta’ Kecamatan Tanete Riattang Watampone.

Patroli gabungan ini menyasar tempat-tempat keramaian yang diperkirakan berpotensi terjadi gangguan Kamtibmas. Seperti pasar, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi. Tim patroli gabungan juga menyambangi pos-pos pengamanan Operasi Ketupat 2023 yang digelar Polres Bone dan tersebar di 3 titik di Kota Watampone.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos, M.Si menjelaskan, dalam Operasi Ketupat 2023, kedudukan Brimob sebagai Satgas kontijensi, dimana manakala terjadi sesuatu yang bersifat kontijensi harus siap digerakkan.

“ Untuk memantau langsung situasi di lapangan kami melaksanakan patroli gabungan dengan Kodim 1407 Bone,” ujar Danyon C Pelopor.

“Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa sinergitas TNI-Polri di Kabupaten Bone khususnya tetap terjalin dengan baik, ini semua demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone,” tambah Danyon Ichsan.

Lanjut kata Danyon Brimob Bone, kegiatan patroli ini akan rutin dilaksanakan setiap hari dan tempat start nya pun akan bergantian, kalau hari ini start dari Mako Brimob, berikutnya start dari Makodim 1407 Bone.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 1407 Bone Letkol Inf Moch Rizqy Hidayat mengungkapkan sebagai aparat keamanan, TNI-Polri mempunyai kewajiban untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayahnya.

“Kami jajaran TNI-Polri berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, semoga dengan kegiatan patroli gabungan ini situasi Kamtibmas di Kabupaten Bone akan tetap kondusif,” pungkas Rizki Hidayat. (Jay)