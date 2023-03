Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation Hadir dengan Inovasi Terbaru

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Mempertahankan hasil akhir tampilan makeup matte yang sempurna dan halus cenderung sulit bagi mereka yang memiliki jenis kulit berminyak dan aktivitas padat. Menjawab seluruh kebutuhan wanita, beauty enthusiast, dan makeup artist akan produk kecantikan, Make Over sebagai brand makeup profesional kembali menghadirkan inovasi terbaru.

Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation kini hadir dengan formulasi yang telah disempurnakan khusus untuk jenis kulit berminyak dengan 20 pilihan shades yang beragam sesuai dengan warna kulit wanita Indonesia.

Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation adalah liquid foundation yang memberikan hasil flawless dan smooth pada semua tekstur kulit dengan matte finish yang mampu bertahan hingga 24 jam. Dengan advanced formulation, produk ini dikembangkan dengan cermat untuk mencapai hasil yang telah dibuktikan dan disukai oleh pro artists dan beauty experts. Diformulasikan dengan MICRO-FIX, produk ini memberikan hasil yang terlihat smooth sepanjang hari.

Head of Make Over Brand Building, Arlyn Hanessia mengatakan, hadirnya the new and improved Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation, menjadi bentuk komitmen kami dalam menjawab seluruh kebutuhan wanita di Indonesia dengan keunikan dan keberagaman mereka masing-masing untuk tampil semakin percaya diri.

“Foundation ini dapat digunakan untuk segala aktivitas indoor maupun outdoor. Baik digunakan di dalam ruangan dengan AC sepanjang hari maupun beraktivitas di bawah terik matahari akan tetap nyaman digunakan dan tahan sepanjang hari tanpa cakey, crack, atau luntur meskipun berkeringat. Make Over akan terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai rangkaian produk kecantikan terbaru untuk dapat memenuhi kebutuhan para beauty enthusiast dan makeup artist,” ucapnya.

Diformulasikan khusus untuk jenis kulit berminyak, foundation ini diformulasikan dengan Oil Regulatory Technology yang dapat mengontrol produksi minyak berlebih pada kulit dengan baik, tidak hanya yang muncul di atas permukaan kulit, tetapi juga mengatur produksi minyak dari bawah lapisan kulit.

Dengan formulasi lightweight yang telah terbukti memberikan weightless complexion feel, Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation memberikan rasa ringan pada kulit saat baru diaplikasikan dan bahkan setelah beraktivitas seharian. Ditambah lagi, foundation juga hadir dengan Medium Buildable Coverage formula yang membuat produk ini dapat digunakan berlapis-lapis untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Make Over juga telah melakukan uji pengaplikasian produk Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation terhadap wanita dengan jenis kulit berminyak. Berdasarkan uji tersebut, 100 persen wanita setuju bahwa Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation memiliki 24 jam zero-smudge, memberikan tampilan kulit sehat dan rasa yang ringan pada kulit, bahkan saat berkegiatan di luar ruangan.

“Ditambah lagi, produk ini juga telah terbukti dapat menurunkan sebum kulit secara signifikan dan produk tidak crack atau cake setelah 24 jam pemakaian,” katanya. (Mit)