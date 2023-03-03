Musywil Aisyiyah Sulsel Tetapkan 33 Calon Tetap

ENREKANG, UPEKS.co.id- Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-40 Aisyiyah Sulsel yang juga bersamaan dengan Musywil Muhammadiyah di kabupaten Enrekang, Jum’at sore (3/3), telah memilih 33 nama calon tetap Pimpinan Aisyiyah Sulsel, melalui Musyawarah Pimpinan wilayah (Musypim).
Musypim merupakan kegiatan pemilihan calon pimpinan sebelum Musywil, untuk menjaring 33 nama dari 65 calon sementara.
Sebelum pemilihan, dilakukan pembukaan Musypimwil dan arahan dari Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Sulsel, Dr Nurhayati Azis.
Nurhayati yang telah memimpin PWA Sulsel selama dua periode berpesan bahwa Aisyiyah selalu membutuhkan pemimpin perempuan cerdas yang bisa bersinergi dengan pemerintah dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
“Lewat Musywil inilah kita akan memilih dan menentukan pimpinan PWA Sulsel satu periode mendatang, untuk itu selamat bermusyawarah,” tukasnya.
Pemilhan calon sementara menjadi calon tetap PWA dimulai pada pukul 14.00 dan selesai pada pukul 17.30 WITA.
Berikut daftar 33 calon tetap pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulsel hasil Muspimwil di Aula Gedung Rumah Jabatan Bupati Enrekang:
AMIRAH MAWARDI
MASRIWATY MALIK
MAHMUDAH
MULIATY AMIN
SITTI HAMDANA DACHLAN
TITIN NURSYAMSI
HIDAYAH QURAISY
SITI AISYAH KARA
IHYANI MALIK
MISBAHU ABDULLAH
SYAMSIDAR
MUSDALIFAH MANNAN
EKA DAMAYANTI
SITTI SABRIANI SALEH
ASRIYAH ALIYAH
MARHUMAH MAJID
ANDI SUMRAH AP
ST. NURHAYATI ALI
NURHAYATI AZIS
SURYANI AS’AD
JUNAEDAH RASYAD
NURNANINGSIH NAWAWI
A. ROSMIATY AZIS 23
LU’MU TARIS 24
NURLINDA AZIS
ANDI HASNAH
FAIDAH AZUZ
JUMIATI NUR
ARYANI TAJUDDIN
EMMA SURYANI SAHABUDDIN
SURIANI PAGILING
MURLINAH ABDULLAH
SITTI MUNAWWARAH
33 calon tetap ini selanjutnya akan dijaring lagi menjadi formatur 11 melalui forum musywil yang akan dilakukan pada Sabtu (4/3) untuk selanjutnya menunjuk Ketua yang akan menahkodai PWA Sulsel periode 2022-2027. (Sry)