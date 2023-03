Jaga Jasmani Tetap Prima Personel,Polres Bantaeng Gelar Kesamaptaan Jasmani Berkala

BANTAENG, UPEKS.co.id — Polres Bantaeng Polda Sulawesi Selatan gelar kegiatan Kesamaptaan Jasmani Berkala Tahap I kepada personel Polres Bantaeng di Lapangan Mapolres Bantaeng, Kamis ( 16/3/2023).

Pelaksanaan kesamaptaan yang digelar selama 2 hari yakni di mulai hari Rabu sampai hari Kamis dengan melibatkan seluruh personel Polres Bantaeng dan Polsek jajaran.

Sebelum melaksanakan tes tersebut, Personel Polres Bantaeng wajib melakukan pengecekan kesehatan yang dilakukan tim Dokes Polres Bantaeng untuk memastikan kondisi kesehatan para personel.

Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara,SH.,SIK.,M.SI Mengatakan Kesamaptaan Jasmani ini Wajib dilaksanakan kepada seluruh Personel Polres dan Polsek jajaran, dalam kegiatan tes kesamaptaan agar dilaksanakan bersungguh-sungguh dan serius.

Kegiatan Kesamaptaan ini dilaksanakan secara berkala ini bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik para personel serta bertujuan memelihara kesehatan agar selalu siap menjalankan tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ucap AKBP Andi Kumara.

” Kabag SDM Polres Bantaeng Kompol Dr. Muhdar, S.Sos., SH.,MH Menambahkan, Bahwa Kesamaptaan Jasmani merupakan giat yang hasilnya digunakan sebagai bahan Penilaian 13 Komponen setiap personel yang nantinya akan mendukung pelaksanaan pendidikan pengembangan setiap anggota yang ingin melanjutkan pendidikan maupun syarat untuk naik pangkat.” Pungkasnya.

Tes Kesamaptaan Jasmani meliputi lari 12 menit dilanjutkan dengan push up, sit up, pull up (pria), chinning up (wanita) dan shuttle run.

Selain aspek mental dan akademis, kegiatan ini juga dinilai dari aspek jasmani dan karena itu diadakannya Tes Kesamaptaan dan Beladiri sebagai bagian dari program Polri untuk menjaga kesiapan stamina serta kesiapan personel Polri dalam pelaksanaan tugas.

Diharapkan dengan adanya kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani dan Beladiri Berkala ini dapat menjaga kebugaran jasmani personel agar tetap prima sehingga dapat mengemban tugas Kepolisian dengan maksimal,” tutup Kabag SDM.(Irwan.Patra)