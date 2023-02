Data kemiskinan dinilai belum Akurat, DPRD Barru lakukan RDP dengan Dinas terkait

Barru, Upeks.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru menggelar rapat Dengar pendapat (RDP) terkait validasi data penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru, rapat tersebut digelar di Ruang Komisi III DPRD Barru, Jumat (17/02/2023)

Rapat di Pimpin Syamsuddin Fraksi Golkar,dihadiri anggota komisi III lainnya yakni Susanti Fraksi Gerindra Syamsurijal Fraksi PDI Perjuangan, Rusdi Cara, Fraksi Golkar, serta dihadiri Kepala BPBD Barru, DPMD Barru, Ketua LSM Laki, dan Ketua LSM Harimau Bersayap.

Menurut Syamsuddin anggota Komisi III DPRD Barru, validasi data harus sesuai, ada orang menerima padahal mampu dan banyak tidak mampu namun tidak menerima.

“Saya minta untuk serius melakukan validasi data dengan sebaik-baiknya. Bila perlu libatkan LSM turun langsung untuk hal tersebut, jika hal ini berhasil maka bukan hal yang mustahil angka kemiskinan kita turun dengan signifikan,” ucap Syamsuddin.

“Sinergi dan kolaborasi kita baik, maka saat ini kita bisa mengatasi apapun permasalahan masyarakat hingga di tingkat desa hingga dusun,” terangnya Syamsuriial.

Syamsurijal, menekankan, dengan memiliki data yang tepat by name by addres maka penerimaan segala jenis bantuan tidak akan salah dan tepat sasaran.

Ia mengungkapkan salah satu pintu dalam hal menangangi penanggulanan kemiskinan yaitu data harus yang benar.

Syamsurijal berharap penerima BLT harus tepat sasaran, warga yang berharap menerima harus datanya memang betul-betul miskin. (Wahyu)