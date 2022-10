Dandim Safari Shalat Subuh di Masjid Babul Rahman Dusun Bonto Manai

BANTAENG,UPEKS.co.id — Bertempat di Masjid Babul Rahman Dusun Bonto Manai Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng,Dandim 1410 Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta rombongan melaksanakan Safari Sholat Subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah, Selasa (11/10).

Turut Hadir dalam kegiatan safari subuh Danramil 1410-03 Kapten Inf Andi Usman, Babinsa ramil 1410-03 Serda Sirajuddin, Bhabinkamtibmas Bripka Rahmat Ikhtiar, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat serta Jamaah yang hadir berkisar 35 orang.

Komandan Kodim yang satu ini yang dikenal dikalangan masyarakat Bantaeng Religius, dihadapan para Jama’ah masjid mengajak untuk bersama-sama membaca surah Al-fatihah seraya berdo’a agar supaya Allah SWT senantiasa membukakan Qalbu kita semua untuk senantiasa bisa menerima ajakan kebaikan karena tidak ada pertolongan selain Allah SWT”, ucapnya.

Umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat istimewa dibandingkan dengan umat sebelumnya salah contoh dalam hal Ibadah sholat Israk akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh, itulah dikatakan umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia dan lebih istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lain”, jelasnya.

Allah SWT berfirman tentang tiap makhluk yang berjiwa akan menemui kematian dalam surat Ali Imran ayat 185. Yang berbunyi”Kullu nafsin żā`iqatul maụt, kalimat yang mengingatkan kepada manusia akan kematian dan kematian itu sesuatu yang pasti dan maka dari itu mari mempersiapkan diri supaya selamat dunia dan akhirat maka manusia harus membekali diri dengan terus memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan semasa hidup di dunia” ungkapnya.

Dalam suatu Riwayat Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa panas api di dunia yang kita gunakan sehari-hari beraktivitas, panasnya itu masih satu bagian dari tujuh puluh bagian api neraka, jadi enam puluh sembilan kali tingkat panas api neraka dari pada api di dunia”.

Bahwa Perlu kita ketahui bahwa Rahmat yang sangat besar dan luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita yakni Rasullullah SAW karena beliaulah rahmat yang terbesar untuk kita semua karena berkat Nabi Muhammad SAW kita semua mengenal Islam, iman, mengetahui tentang sholat dan syariat yang lain” jelasnya.

Kisah lain dari Rasulullah SAW suatu ketika Siti Fatimah sangat bersedih atas kepergian ayahandanya yaitu Baginda Rasulullah SAW seraya bertanya dimana lagi kita bisa ketemu ya Rasulullah kemudian Rasulullah SAW menjawab yang pertama “Kita ketemu nanti dipadang mahsyar dan Aku beri safaat kepada ummatku.

Kedua “kita ketemu di jembatan shirath yang mana Aku akan menggendong umatku untuk melewati jembatan itu menuju surganya Allah SWT”.

Ketiga “Kita ketemu dipintu surga dan tidaklah aku memasuki surga sebelum umatku masuk didalamnya”.

Bukti kecintaan Rasulullah SAW terhadap ummatnya suatu Ketika beliau bersama para sahabat lalu Rasulullah SAW menyampaikan “aku rindu kepada saudara-saudaraku” para Sahabat lalu bertanya siapa mereka ya Rasulullah Lalu Rasullullah SAW menyampaikan “bahwa mereka yang beriman kepadaku akan tetapi tidak pernah melihatku dan hidup bersamaku”.

Mengajak para jama’ah untuk senantiasa memiliki rasa cinta kepada Rasulullah SAW, Salahsatu Kisah yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW sangat cinta kepada ummatnya yaitu ketika Baginda Rasulullah SAW berjalan bersama sahabatnya Sayyidina Abu bakar tiba-tiba melihat seorang ibu menggendong anaknya, Lalu Baginda Rasulullah SAW, bertanya kepada sahabatnya Sayyidina Abu bakar bagaimana perasaan ibu itu ketika anaknya ketika di lempar kedalam api, Sahabat menjawab sakit perasaan seorang ibu sakit begitu pun perasaanku ketika ada satu orang ummatku masuk ke Neraka” keinginan terbesar beliau adalah bersama sama dengan ummatnya masuk surga”.

Mari kita sama-sama bangkitkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyambungkan Qolbu kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak bersholawat kepada Rasulullah SAW dengan rasa cinta dengan menyambungkan silaturahmi karena nantinya beliaulah yang akan menolong kita dipadang Mahsyar kelak”, tutupnya.

Disela-sela safari subuh Dandim 1410 Bantaeng memberikan sedekah berupa bantuan sembako kepada keluarga atas nama Resky umur 1,8 tahun anak yang beresiko Stunting.

Salahsatu jama’ah atas nama H. Saharuddin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dandim beserta rombongan karena telah

Berkunjung di masjid Babul Rahman untuk menyampaikan ceramah singkat dan terus mengingat senantiasa Bersholawat kepada Baginda Rasulullah SAW”,ucapnya. (Irwan Patra)