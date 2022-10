Capai Usia ke-7, Smartfren Community Wujudkan 4 Program Pemberdayaan Digital

Jakarta, Upeks.co.id– Merayakan ulang tahun ke-7 pada 15 Oktober 2022 lalu, Smartfren Community menegaskan komitmen untuk terus menjalankan berbagai program yang membuka peluang sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Komunitas yang tumbuh secara organic dari grup Facebook pelanggan Smartfren tersebut mengumumkan 4 program sebagai pilar utama kegiatannya selama setahun ke depan. Program yang dimaksud adalah Teman Pintar, Teman Kreasi, Bunda Pintar, serta Kopdar anggota dan komunitas.

Dani Akhyar, Head of Community Development Smartfren mengatakan, Smartfren bersama Smartfren Community ingin memberikan terus memberikan dampak nyata yang membuka peluang masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi dan layanan internet.

“Harapannya di tahun ke-7 ini Smartfren Community menjadi lebih dari sebuah komunitas dan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan sinergi dalam membangun bangsa, ” ujarnya, Kamis, 27 Oktober 2022.

Program Teman Pintar yang telah berjalan sepanjang 2022 ini akan terus dilanjutkan di 2023 mendatang. Terbaru, melalui program ini Smartfren Community telah memberikan edukasi literasi digital serta pengetahun mengenai seluk beluk konten digital di lebih dari 419 SMP dan SMA di 37 kota di Indonesia.

Melalui program ini, Smartfren Community juga menyelenggarakan kompetisi Student Talented Creator. Salah satunya yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu dan melahirkan tiga juara kreator konten tingkat SMA.

Adapun melalui program Teman Kreasi yang telah berjalan sejak 2021 lalu akan terus berlanjut guna menjangkau lebih banyak lagi UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini program ini tengah mendukung 1185 UMKM di 54 kota agar dapat saling terhubung melalui jejaring komunitas dan meningkatkan kapabilitas digital masing-masing.

Selain itu, Smartfren juga mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam berbagai acara. Contohnya dalam Smartfren WOW 100% Lokal yang diselenggarakan di Garut beberapa waktu lalu turut melibatkan 20 UMKM lokal yang dibina dalam naungan program ini.

Program Bunda Pintar merupakan program yang dirancang secara inklusif untuk kaum perempuan. Smartfren Community mengajak para bunda dan remaja putri guna bergerak bersama dalam menyelenggarakan literasi digital serta pemberdayaan khusus untuk perempuan. Lewat program ini, memeprtemukan anggota, masyarakat dan para ahli guna membahas tema-tema terkini yang berkaitan dengan perempuan melalui berbagai seminar atau workshop online.

Terakhir, program Kopdar merupakan ajang pertemuan baik sesama anggota Smartfren Community maupun komunitas lain. Tujuannya untuk meningkatkan kapabilitas digital serta memperluas jejaring bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebelumnya, di masa awal berdiri, Smartfren Community mencatatkan sejumlah 17.000 orang anggota di grup Facebook. Jumlah tersebut kini telah berkembang hingga mencapai lebih dari 50.000 orang, menjangkau berbagai media sosial, grup WhatsApp dan Telegram, serta mendukung ribuan UMKM di Indonesia.

Seiring perkembangan anggota dan jalannya berbagai program tersebut, Smartfren Community terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan anggota komunitas. Apresiasi dan penghargaan pun berdatangan dari berbagai lembaga.

Tercatat ada 5 lembaga yang memberikan penghargaan yaitu IDX Channel Award (tiga tahun berturut-turut 2020, 2021, dan 2022), Teropong Best CSR 2020, SWA-Mixmarcon Best Corporate Sustainability Initiative 2021, First Indonesia CSR Award 2022, dan Selular Awards 2022.