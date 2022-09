KKN STIE Amkop Makassar Gelar Turnamen Trofeo Sepak Bola

BANTAENG, UPEKS.co.id — Panitia turnamen trofeo sepak bola yang digelar oleh KKN STIE Amkop Makassar Tahun 2022 di kecamatan Eremerasa mengapresiasi keterlibatan pihak kepolisian Polsek Eremerasa Polres Bantaeng dalam mengawal penyelenggaraan kegiatan.

Diketahui, KKN STIE Amkop Makassar Tahun 2022 menggelar pertandingan Trofeo Sepakbola lapangan Sambang Katimbang, se kecamatan Eremerasa di dusun Bonto Bu’ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Minggu 4 September 2022.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh gabungan mahasiswa KKN STIE Amkop Makassar se Kecamatan Eremerasa tahun 2022 sebagai salah satu kegiatan ekstra dalam agenda KKN STIE Amkop Makassar di Kecamatan Eremerasa dalam rangka pertandingan Persahabatan / Silaturahmi antara Pemuda se kecamatan Eremerasa dengan Mahasiswa KKN STIE Amkop Makassar.

Sistem Permainan Trofeo Sepakbola tersebut dikenal juga sebagai Pertandingan Segitiga yang mana ketiga tim peserta bertemu semua dan digelar dalam 1 waktu (hari) dengan pembagian 35 menit per partai tanpa predikat Juara/Pemenang .

Adapun Partai Pertama antara tim EREMERASA FC Vs KKN STIE Amkop Mks FC dengan skor 0-0, Partai Kedua antara tim EREMERASA FC Vs tim KOMPAS Bantaeng FC dengan skor 1-1 dan Partai Ketiga tim KKN STIE Amkop Mks FC Vs tim KOMPAS Bantaeng FC dengan skor 1-1 .

Pukul 17.50 WITA, pertandingan Trofeo Sepakbola tersebut selesai dengan dilanjutkan penyerahan cenderamata oleh Bripka Herlin.B (Bhabinkamtibmas desa Ulugalung ) berupa Piagam Penghargaan kepada 2 tim undangan yaitu tim EREMERASA FC dan KOMPAS Bantaeng FC sebagai Peserta Trofeo Sepakbola dari KKN STIE Amkop Makassar se-Kecamatan Eremerasa tahun 2022 .

“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan Trafeo Sepakbola ini khususnya kepada Aipda Rusdianto,S.Sos (Kanit IK Polsek Eremerasa) bersama Bripka Herlin B (Bhabinkamtibmas Desa Ulugalung) selaku pihak Pengamanan dari Polsek Eremerasa”, Kata Khairil Furqan (Ketua Panitia).

Pihaknya mengakui, Anggota polsek Eremerasa Polres Bantaeng tersebut telah mengawal kegiatannya dari awal hingga akhir hingga berlangsung aman dan kondusif.

Sementara itu, Aipda Rusdianto selaku Kanit IK yang mewakili Kapolsek Eremerasa menanggapi positif kegiatan yang diprakarsai anak anak KKN STIE Amkop Makassar.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa KKN Amkop Makassar selama berada di wilayah kecamatan Eremerasa yang sangat solid, kompak, membaur dan terjalinnya chemistry positif dengan masyarakat kecamatan Eremerasa.

“Pihak mahasiswa KKN Amkop juga rajin berkoordinasi dengan pihak kepolisian khususnya Polsek Eremerasa terkait giat giat apa saja yang mereka lakukan yang melibatkan masyarakat di wilayah Desa Poskonya masing- masing,” ungkapnya.(Irwan.Patra)