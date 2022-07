Infinity Plus One akan menyelenggarakan Turnamen E-Sport bertajuk IP1 Makassar PUBG Mobile League 2022

Makassar, Upeks.co.id–Meningkat dan berkembangnya dunia E-Sport di tanah air, memberikan suatu daya tarik bagi beberapa stackholders. Infinity Plus One (IP1) salah satu Internet Service Provider di Kota Makassar bekerjasama dengan Makassar PUBG menyelenggarakan Turnamen E-Sport bertajuk “IP1 Makassar PUBG Mobile League 2022 (IMPL 2022)”.

Panitia Penyelenggara Nanang, mengatakan, turnamen ini merupakan Turnamen E-Sport pertama yang ada di Kota Makassar dalam format Liga dan direncanakan berlangsung selama 4 (empat) minggu.

Match akan diadakan setiap hari Sabtu mulai dari 23 Juli, 30 Juli, 6 Agustus dan akan ditutup dengan babak Grand Final di tanggal 13 Agustus 2022. “Seluruh match akan dilaksanakan di Arcade Mal Ratu Indah (Arcade MaRi), Makassar, ” ujarnya, Kamis, 7 Juli 2022.

Adapun tujuan diadakannya Turnament E-Sport ini adalah memberikan suatu wadah bagi Tim E-Sport khususnya PUBG Mobile yang ada di Makassar, untuk mengasah kemampuan pemain maupun pelatih dalam berkompetisi.

“Apalagi turnamen kali ini diadakan dengan format Liga, yang baru pertama kali dilaksanakan di Kota Makassar,” ungkapnya.

Untuk pendaftaran, setiap tim membayar biaya registrasi sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), dengan total prize pool senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Selain itu diakhir Liga akan dipilih satu MVP (MVP of The League) dan ditiap minggunya akan dipilih MVP mingguan (MVP of The Week).

Turnamen ini terlaksana berkat kerjasama dari pihak Infinity Plus One (IP1) dan Makassar PUBG, juga didukung oleh pihak Mal Ratu Indah serta beberapa sponsorship yaitu Sensey Coffee dan Pemancar Media. (rls)