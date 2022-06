Wakil Ketua dan Sekjen MK Siap Mengajar dan Berpartisipasi Aktif di IKA Unhas

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas di bawah komando Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Umum tampaknya terus mendapatkan amunisi baru dalam mengakselerasi gerbong kepengurusan IKA Unhas pascapelantikan beberapa waktu lalu.

Hal ini terbukti saat dua pentolan lembaga negara pengawal konstitusi; Mahkamah Konstitusi (MK) masing masing; Wakil Ketua MK Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM dan Sekjen MK Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H menyatakan diri siap mengajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kegiatan IKA Unhas.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian IKA Unhas Dr Sukriansyah S Latief, Senin malam (13/6/2022).

“Prof Aswanto dan Prof Guntur menyatakan siap berkontribusi, serta mengajar jika ada kegiatan kegiatan IKA Unhas,” ujar Sukriansyah.

Tak lupa, dalam momen pertemuan Prof Aswanto dan Prof Guntur, mantan Pimred Harian Fajar ini juga memberikan jaket kepengurusan IKA Unhas.

Sekadar diketahui Prof Aswanto adalah alumni S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (1986). Dari Unhas berdasarkan data dari website MK Republik Indonesia, S-2 Aswanto dilanjutkan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992), selanjutnya doktoral S-3 Universitas Airlangga, Surabaya tahun (1999), terakhir Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland (2002).

Sedangkan Prof Guntur Hamzah adalah alumni Unhas 1988 Lulus Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), selanjutnya pada 1995 Lulus Magister Hukum (MH), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. Untuk tahun 2002 Lulus Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (DR) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, predikat/yudisium “Cum Laude”.