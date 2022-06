Disporapar Sidrap Gelar Grand Final Duta Wisata 2022, Ini Dia Para Pemenangnya

SIDRAP, UPEKS.co.id — Ajang Pemilihan Duta Wisata Sidrap 2022 yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) memasuki babak grand Final di Ballroom Al-Goni Hotel Grand Sidny, Kamis 9 Juni 2022, malam.

Grand final diikuti 20 finalis, terdiri 10 putra dan 10 putri yang telah melalui tahapan.

Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Sidrap, Yasmin, dalam laporannya mengatakan pemilihan duta wisata itu merupakan yang ketiga kali digelar. Tujuannya, mendorong generasi muda mengenal, melestarikan dan mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Sidrap.

“Sebelum sampai di acara puncak ini, para finalis telah bersaing dengan beberapa peserta lainnya, dan telah melalui beberapa rangkaian tahapan audisi, seperti tes tertulis dan wawancara serta tes bakat atau talent” terang Yasmin.

Selain itu, kata Yasmin bahwa ajang ini sebagai seleksi putra-putri terbaik Sidrap sebagai utusan dalam pemilihan duta wisata tingkat provinsi maupun nasional.

Mewakili Bupati Sidrap, Kadis Disporapar Sidrap, Indah Said Roem, dalam sambutannya mengatakan. pemilihan duta wisata merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan kepariwisataan di Sidrap.

“Ini upaya membentuk generasi muda yang lebih kreatif, inovatif dan profesional, selain itu kita dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki para peserta,” ungkap Indah Said Roem.

Dikesempatan itu, Indah Said Roem juga mengungkapkan kebanggaannya kepada Duta Wisata Sidrap tahun 2020, Andi Suci Nurul Aisyah, yang terpilih sebagai Duta Wisata Provinsi Sulsel dan Juara 1 Duta Pariwisata tingkat nasional tahun 2021.

“Ini tentunya suatu kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi. Untuk itu Kepada anak-anakku, siapa pun yang terpilih nantinya teruslah belajar, terutama terkait kondisi dan karakter kepariwisataan,” pesan Indah.

“Kepada yang belum terpilih, jangan berkecil hati. Bapak Bupati menitip pesan kepada kalian semua untuk tetap semangat, semoga pada ajang-ajang berikutnya kalian dapat meraih kesuksesan,” terang Indah

Di akhir sambutannya, Indah Said Roem berharap peserta yang nantinya terpilih sebagai duta wisata dapat membawa nama baik serta memperkenalkan kepariwisataan Kabupaten Sidrap di tingkat Provinsi maupun Nasional.

“Kepada semua peserta, selamat berlomba, tunjukkan bakat terbaik kalian,” tutup Indah.

Adapun juri pada grand final itu yakni Duta Pariwisata Indonesia tahun 2021, Andi Suci Nurul Aisyah, Kabid Kebudayaan Disdikbud Sidrap atau Pemerhati Budaya, H. Jubir A. Parawusi dan Ria Afrilia Rivaldy (Runner up Putri Indonesia Sulsel 2012.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua PKK Sidrap, Ny. Ayu Suhara, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Andi Anis Dachlan, Anggota DPRD Sidrap yang juga merupakan Owner Taman Wisata Puncak Bila, Ahmad Shalihin Halim, dan Sekretaris Disporapar, Munasri, Camat Pitu Riase, Mukti Ali.

Turut hadir perwakilan Kodim 1420, Polres Sidrap, Pengadilan Negeri Sidrap, Kejaksaan Negeri Sidrap, serta rombongan Asosiasi Duta Wisata Indonesia (Adwindo) Makassar, dan undangan lainnya.

Setelah melalui serangkaian penilaian oleh dewan juri, ditetapkan Duta Wisata Kabupaten Sidrap tahun 2022 sebagai berikut:

Putra

Juara 1 : Tri Wijaya Putra.

Juara 2 : Muhammad Farras Salim

Juara 3 : Muhammad Aryanda Darwis

Putri

Juara 1 : Annisa Aulia

Juara 2 : Nadia Azzahra

Juara 3 : Sulfia R

Selain itu, ada juga juara putra putri untuk kategori the best intelegencia, the best talent, the best social media influencer, persahabatan, favorit, fotogenic serta performance. (Risal Bakri)