Nikmati Buka Puasa dengan Menu Menggoyang Lidah di Kampung Ramadan Gammara Hotel

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Menyambut Ramadan dengan penuh hikmat, Gammara Hotel hadirkan kampung ramadan dengan tema Kampung Ramadan, Gammara Hotel Makassar.

Konsep ini diangkat karena ragamnya jenis hidangan yang disajikan, yang biasanya selalu dicari sebagai menu buka puasa.

Gammara Hotel Makassar memberikan 3 pilihan lokasi Kampung Ramadhan. de’Malino Restaurant, Selayar Poolside dan Rilangi Skybar Lt 22. Jadi warga masyarakat dapat memilih lokasi mana yang menjadi paling favorit bagi mereka.

Dengan konsep all you can eat, promo ini hadir dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk di de’Malino Restaurant dan Selayar Poolside hanya 149.000 nett/pax. Sedangkan untuk di Rilangi Skybar Lt 22 hanya Rp169.000 nett/pax. Jangan lupa, masih ada promo tambahan berupa beli 5 free 1 dan beli 10 free 2, berlaku kelipatan dan berlaku di semua venue.

Sales and Marketing Manager Gammara Hotel Makassar, Surya Arifin berharap promo Kampung Ramadhan ini tetap menjadi favorit masyarakat untuk berbuka puasa, karena banyak pilihan promo yang kami tawarkan, tampil unik dengan venue yang menarik dan pasti tidak ditemui di tempat lain, harga terjangkau serta rasa masakan yang tidak perlu diragukan lagi.

“Pastinya momen berbuka puasa akan lebih mengesankan bersama kami.” Ujarnya.

Jadi tunggu apa lagi. Silahkan Reservasi di Gammara Hotel bintang 4, Jln. H.M.Dg. Patompo, Metro Tanjung Bunga-Makassar, 0411. 891 8888, 08115798989, 081299098989. (aca)