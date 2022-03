Ramadan Tiba, Teraskita Hotel Makassar Tawarkan Paket Bukavaganza

Makassar, Upeks–Merayakan bulan suci Ramadan 2022, Teraskita Hotel Makassar managed by Dafam kembali memberikan sajian berbuka puasa yang dikemas dengan menarik dan lengkap bagi warga Kota Makassar untuk menikmati beragam menu khas yang telah disajikan.

Paket menarik dan lengkap tersebut adalah BUKAVAGANZA yaitu “makan sepuasnya” hanya Rp121,000 net/orang, para tamu dapat berbuka puasa dengan menu spesial, diantaranya kurma, aneka takjil es kelapa muda, es pallu butung, es pisang ijo, bubur kacang hijau, kolak pisang & ubi, bubur ketan hitam, bubur sumsum, bassang, bubur candil, weddang ronde.

Aneka sup tradisional diantara: coto makassar, sup pallumara, soto betawi, soto bandung, sop saudara, sup pallubasa, soto tangkar, sup rawon, sup daging dan sayur, live cooking untuk aneka gorengan, dan aneka salad buah.

Hidangan utama diantaranya: ayam penyet, ayam bakar solo, ayam lada hitam, opor ayam, semur daging, daging saos oyster, gulai daging, daging toppalada ikan pallumara, ikan asam manis, seafood asam pedas dan akan dirotasi setiap harinya. Di canting restaurant dengan di temani oleh lantunan lagu-lagu rohani secara live.

Para tamu hotel yang ingin berbuka puasa bersama teman kantor, komunitas atau perusahaan teraskita hotel makassar juga telah menyiapkan harga spesial yaitu Rp152.000,00net/orang khusus untuk group minimal 30 orang, para tamu dapat berbuka puasa dengan menu spesial di Teraskita Pool & Lounge serta menikmati pemandangan di tengah kota makassar yang indah dengan sudut hingga 180 derajat dengan di temani oleh lantunan lagu-lagu rohani secara live.

“Dalam menyambut bulan yang penuh berkah ini, kami telah mempersiapkan paket spesial dimana pengunjung dapat menikmati semua jenis makanan saat waktu berbuka puasa yang tersedia di Canting Restaurant dan Teraskita Pool & Lounge. selain menyediakan aneka ragam menu untuk berbuka puasa, kami juga selalu menerapkan protokol kesehatan guna memberikan rasa aman dan nyaman saat tamu sedang menikmati hidangan buka puasa,” ungkap Ferry Febriari, General Manager (i/c) Teraskita Hotel Makassar managed by Dafam.

Sementara itu, Public Relation Teraskita Hotel Makassar, Alvin Garamar mengatakan, selain harga yang terjangkau, nikmati juga spesial benefit yang ditawarkan pada paket buasa kali ini di antara free untuk anak dibawah 5 tahun, untuk pembelian 12 pax gratis 1 pax, dan untuk anak 6 sampai 10 tahun mendapatkan harga Rp75.000,00net/anak. (*)