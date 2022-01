Rapat Kerja IOF Sidrap, Programkan Jelajah Alam Hingga Aksi Kemanusiaan

SIDRAP, UPEKS.co.id — Berbagai kegiatan, mulai jelajah alam hingga aksi kemanusiaan menjadi program kerja Indonesia Off-road Federation (IOF) Pengcab Sidrap ke depan. Hal tersebut dicetuskan dalam rapat kerja cabang IOF Pengcab Sidrap, 22-23 Januari 2022 lalu.

Rapat berlangsung di Taman Wisata Pantai Lowita, Suppa, Kabupaten Pinrang dipimpin Ketua IOF Sidrap, H. Andi Faisal Ranggong, diikuti para pengurus dan anggota IOF Sidrap. Tampak pula pengurus Sidrap Jeep Club (SJC), Ganggawa Jip Club Sidrap, Landcruiser Club Sidrap, dan Arwana Trail Sidrap yang baru terdaftar di IOF Pengcab Sidrap.

Para pengurus klub ini, mengutus lima orang anggotanya mengikuti rakercab dengan membawa surat mandat.

Dalam rapat kerja tersebut terdapat tiga komisi. Komisi I membahas keorganisasian, keanggotaan, kerja sama antar cabang, usaha dan dana serta promosi. Salah satu program komisi ini yakni bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta baik berupa sponsor maupun kegiatan lainnya berhubungan etika dan prinsip IOF.

Sementara Komisi II membidangi olahraga roda 4 dan roda 2 dan non otomotif dan turnamen. Menjadi program kerja dalam komisi ini, yakni gelaran Jelajah Bumi Nene Mallomo II, turing wisata Trans Sulawesi, One Day Trail Roda 2, latihan bersama, serta sejumlah even lain.

Adapun pembahasan Komisi III menyangkut pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan hidup, sosial, SAR dan PB serta diklat dan litbang. Kegiatan yang diprogramkan seperti inventarisasi lokasi wisata, sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan di lokasi bencana, kunjungan ke panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya.

Ketua IOF Sidrap, Andi Faisal Ranggong mengatakan, program-program yang dicanangkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota IOF.

“Untuk itu perlu saling berkomunikasi, membina silturahmi dan persaudaraan. Mari meningkatkan kekompakan dan persatuan agar organisasi ini terus berkembang,” kata Andi Faisal.

Sementara Ketua Panitia, Syaiful Bahri Syam menjelaskan, pelaksanaan rakercab tersebut sesuai kesepakatan hasil rapat anggota tanggal 11 Januari 2022 di Kafe Hadide Pangkajene.

“Rapat kerja untuk mempermantap pola kerja organisasi yang berkelanjutan ke depan,” ungkap Syaiful Bahri. (Risal Bakri).