Telkomsel Hadirkan Paket Halo Unlimited, #BukaSemuaKeunggulan Beraktivitas Digital

Jakarta, Upeks. co.id – Telkomsel terus berinovasi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan paskabayar Telkomsel Halo guna memenuhi beragam kebutuhan aktivitas digital yang semakin dinamis, dengan menghadirkan paket Halo Unlimited. Paket bagi pelanggan Telkomsel Halo yang dapat dinikmati dengan harga berlangganan mulai Rp80 ribu per bulan ini, menawarkan beragam keunggulan kuota data unlimited hingga 150GB, akses tanpa batas ke 27 aplikasi yang terdaftar dalam MAXstream, GamesMAX, MusicMAX, aplikasi pesan instan (LINE, WhatsApp) dan e-commerce (Shopee, Tokopedia, dan Lazada). Paket tersebut kini sudah dapat dinikmati bagi pelanggan yang sudah berlangganan Telkomsel Halo, pelanggan baru Telkomsel Halo, serta pelanggan Telkomsel Prabayar yang ingin melakukan migrasi ke layanan Telkomsel Halo.

Vice President Postpaid Consumer, International Roaming and Interconnect Telkomsel Bernadus W Wijayanto mengatakan, “Sebagai leading digital telecommunication company, inovasi Telkomsel secara konsisten terus menghadirkan beragam manfaat lebih pada setiap produk dan layanan yang mengedepankan prinsip customer-centric. Melalui paket Halo Unlimited, kami berharap dapat memberikan kenyamanan yang lebih bagi pelanggan Telkomsel Halo untuk #BukaSemuaKeunggulan dalam beraktivitas digital kesehariannya. Keunggulan dari paket Halo Unlimited ini juga akan semakin ditunjang dengan dukungan jaringan broadband 4G/LTE terdepan dari Telkomsel yang telah hadir merata dan dengan kualitas yang setara hingga pelosok negeri.”

Paket Halo Unlimited menyediakan berbagai pilihan paket data mulai dari Rp80 ribu dengan kuota data hingga 150GB, ditambah bebas telepon hingga 1000 menit dan bebas kirim SMS hingga 2000 SMS ke semua operator, serta kuota roaming internasional hingga 500MB. Paket ini juga memberikan nilai tambah lain berupa bebas akses tanpa batas untuk aplikasi yang tergabung di layanan MAXstream (aplikasi MAXstream, HBO GO, VIU, UseeTV GO, Vidio, Sushiroll, Genflix, RCTI+, dan Disney+ Hotstar), GamesMAX (Free Fire, Mobile Legend Bang Bang, Arena of Valor, PUBG Mobile, LINE Let’s Get Rich, Marvel Super War, dan Rise of Nowlin), MusicMAX (LangitMusik, JOOX, Smule, Spotify, Svara, dan Resso), aplikasi pesan instan (WhatsApp, LINE), dan layanan e-commerce populer (Shopee, Tokopedia, dan Lazada).

Telkomsel memberi kemudahan lebih bagi pelanggan yang telah berlangganan Telkomsel Halo untuk mengaktifkan paket Halo Unlimited, antara lain melalui layanan walk-in GraPARI, aplikasi MyTelkomsel, website Telkomsel, maupun mengakses UMB *363#. Untuk di aplikasi MyTelkomsel, pelanggan dapat menemukan paket Halo Unlimited pada pilihan menu Shop/Belanja. Sedangkan untuk akses melalui UMB *363#, pelanggan dapat menemukannya pada pilihan Paket Bulanan Utama.

Paket Halo Unlimited juga tersedia bagi pelanggan baru Telkomsel Halo serta pelanggan Telkomsel Prabayar yang ingin bermigrasi ke layanan Telkomsel Halo. Pendaftaran/registrasi layanan paskabayar Telkomsel Halo dapat dilakukan di GraPARI, agent sales call center, dan website Telkomsel, serta layanan channel mitra Telkomsel, baik mitra distributor offline maupun online via e-commerce (Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan JD.ID). Untuk mengetahui lebih lengkap berbagai keunggulan dan aktivasi paket Halo Unlimited serta mekanisme registrasi layanan Telkomsel Halo dapat mengakses tsel.me/daftarhalo.

“Hingga kuartal tiga 2021 lalu, Telkomsel mencatat pertumbuhan payload layanan data pelanggan (baik prabayar maupun paskabayar) lebih dari 50% dengan peningkatan konsumsi payload tiap pengguna mencapai sekira 38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan begitu, hadirnya paket Halo Unlimited diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pelanggan Telkomsel Halo dalam mengakselerasikan adopsi ragam keunggulan gaya hidup digital. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan lebih banyak lagi solusi produk dan layanan yang relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, guna mendorong penguatan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia” pungkas Bernadus.(rls)