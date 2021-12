Unismuh Makassar Menuju Akreditasi Unggul 2023

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Dalam rangka mencapai target akreditasi Unggul 2023, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggiatkan berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi Panduan Kerjasama dan Laporan Kerjasama (Laporkerma) DIKTI di Balai Sidang Muktamar Kampus Unismuh Makassar, Sabtu (11/12/2021).

Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama, dan Urusan Internasional (LPBKUI) Unismuh Makassar ini dibuka Rektor Prof Ambo Asse.

Tampil sebagai narasumber, Kiki Reskyani Munis SS, Pengelola Informasi Kerja Sama LLDIKTI Wiayah IX, dan Ketua LPBKUI Unismuh Maharida SPd MPd.

Juga dihadiri Wakil Rektor I Dr Abd Rakhim Nanda, Wakil Rektor II Dr Andi Sukri Syamsuri, dan Wakil Rektor IV Drs KH Mawardi Pewangi. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Badan Tingkat Universitas, Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Prodi merupakan kegiatan ini.

Rektor Unismuh Prof Ambo Asse mengapresiasi penerbitan panduan Kerjasama yang diinisiasi Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama, dan Urusan Internasional (LPBKUI).

“Semua Kerjasama harus ada panduannya, agar semua kegiatan terukur dan terkontrol. Mungkin selama ini, banyak MoU Kerjasama yang ditandatangani, tetapi tidak ada implementasinya,” ungkap Ambo Asse.

Saat akreditasi BAN-PT masih menggunakan tujuh standar, sambungnya, sepanjang masih ada dokumen MoU masih bisa dapat nilai empat. Saat ini, harus ada bukti berita acara implementasi kerjasamanya.

Sementara, Bendahara BPH Saleh Molla dalam amanatnya banyak menyinggung beberapa landasan gerakan dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang terkait dengan pentingnya pengembangan Kerjasama.

Dalam 12 Tafsir Langkah Muhammadiyah, poin 12, kata Saleh Molla, ada istilah “Mempersambungkan Gerakan Luar”.

“Dengan dasar silaturrahim, tolong menolong, dan kebaikan, serta dengan tidak mengubah asas organisasi masing-masing. Poin ini juga penting ditegaskan dalam bekerjasama. Konsep persyarikatan sudah jelas, sekarang tinggal diimplementasikan,” jelasnya.

Ketua LPBKUI Unismuh Maharida menyebutkan prestasi Unismuh sebagai salah satu nominasi PTS yang mendapatkan Anugerah Implementasi Kerja Sama terbaik LLDIKTI Wilayah 9 tahun 2021.

Hingga Desember 2021, kata Maharida Unismuh telah memiliki 371 dokumen MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman), 96 dokumen MoA (Memorandum of Agreement/ Perjanian Kerja Sama), dan 116 dokumen IA (Implementation of Agreement/ Implementasi Kerjasama).

Namun, kata Maharida, sejumlah MoU tersebut masih butuh diterjemahkan ke dalam MoA dan IA. Ia berharap pihak Fakultas dan Prodi dapat berkolaborasi dalam mengimplementasikan kerjasama maupun dalam mendokumentasikan dokumen kerja sama.

“Jadi tolong, kalau ada dokumen MoA atau IA yang masih belum dilaporkan, bisa diserahkan ke kami, baik dalam bentuk cetak ataupun file PDF. Untuk selanjutnya kami laporkan dalam system Laporkerma Dikti,” ungkap Maharida.

Panduan kerjasama ini, lanjut Maharida, dimaksudkan untuk menjadi rujukan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara umum maupun Catur Dharma di Perguruan Tinggi Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah (PTMA) secara khusus. (Rasak)