Toyota Trust dan Bukit Baruga Melesat Positif Sepanjang 2021

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kawasan Bali Regency Bukit Baruga menjadi cluster yang paling diminati sepanjang tahun 2021. Terbukti dengan penjualannya yang kini telah habis terjual. Bukit Baruga di tahun 2020 mencapai target penjualan hingga 152%. Prestasi ini terus berlanjut hingga tahun 2021. Bukit Baruga hingga penghujung tahun telah mencatat sebesar 230% pertumbuhan penjualan. 59% penjualan didominasi oleh tipe 38 yang terjual hingga 143 unit, disusul tipe 65 sebesa 40 unit.

Ralie Karya Agriawan selaku Marketing Communication Manager Bukit Baruga mengungkapkan, bahwa Bukit Baruga dikenal dengan hunian dengan konsep ruang terbuka hijau, hunian di Bukit Baruga menawarkan suasana harmoni dengan alam, sehingga sejuk dan asri.

“Tak banyak hunian di kota Makassar yang memberikan konsep ruang terbuka yang asri seperti Bukit Baruga. Kali ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kami menghadirkan unit terbaru, yakni tipe Petunia, tipe Plumeria, dan tipe Padma. Ketiga hunian ini hadir dengan beragam promo menarik. Segera dapatkan dengan tanda jadi hanya 10 juta rupiah. Harga sudah termasuk pemasangan instalasi listrik, penyambungan instalasi air bersih, IMB, PPN dan biaya pemecahan sertifikat,” pungkas Ralie.

Bukit Baruga memberikan penawaran menarik. Raih kesempatan mendapatkan Smarthome, Free Kanopi, dan Free Ac Setiap Kamar. Hunian di Bukit Baruga dikenal dengan hunian bebas banjir, dan dilengkapi dengan Air PDAM yang di kelola sendiri. Bukit Baruga juga memberikan keuntungan lebih berupa uang muka yang bisa diangsur hingga 12x.

Tipe Petunia memiliki luas 68 m2 / 90 m2 (6×15) dengan harga mulai 765 juta rupiah. Tipe Plumeria hadir dengan luas 88 m2 / 105 m2 dengan harga mulai 987 juta rupiah. Tak hanya itu, untuk tipe Padma memiliki luas 120 m2 / 120 m2 dengan harga mulai 1,3 milyar. Seluruh hunian ini tersedia dalam dua lantai, hingga cocok untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketiga tipe ini menawarkan backyard sebagai ruang berolahraga sebelum beraktivitas. Selain itu, hunian ini juga memiliki Genkan, yakni suatu ruangan yang menjadi pembatas antara bagian dalam rumah dan luar rumah. Dalam budaya Jepang, Genkan berfungsi untuk membuat lantai di dalam rumah menjadi lebih bersih dan nyaman. Tipe Petunia kini tersedia untuk 15 pembeli pertama, tipe plumeria untuk 4 pembeli pertama, dan tipe Padma untuk 6 pembeli pertama.

Bukit Baruga dengan spirit Harmoni Dalam Kehidupan, menawarkan konsep hunian yang nyaman dan aman, serta memiliki lingkungan hijau dan asri. Bukit Baruga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti fasilitas ibadah, fasilitas olahraga yang terdiri dari lapangan tennis dan driving, serta sarana pendidikan sekolah Islam Athirah.

Fasilitas lainnya yang juga hadir melengkapi kebutuhan keluarga, ialah Bugis Waterpark Adventure. Sebuah wahana permainan air terbesar di Indonesia timur. Tak hanya itu, Bukit Baruga kini dilengkapi dengan Driving Range Golf. Bukit Baruga berkomitmen untuk memaksimalkan pembangunan baik itu hunian, sarana, maupun fasilitas dalam rangka mewujudkan kehidupan yang nyaman bagi penghuninya.

Toyota Trust Hadirkan Beragam Keuntungan Trade In di Akhir Tahun, Cashback hingga Rp5 Juta

Toyota Trust kembali menghadirkan program trade in atau tukar tambah mobil yang menguntungkan bagi pelanggan. Selain harga jual mobil yang memuaskan, pelanggan bakal mendapatkan benefit berupa cashback hingga Rp5 juta. Transaksi pun dipastikan aman dan mudah.

Cashback sebesar Rp5 juta bisa didapatkan dengan melakukan tukar tambah mobil lama ke All New Avanza atau All New Veloz. Sementara, khusus untuk tukar tambah ke model-model Toyota lainnya, pelanggan bakal mendapatkan cashback hingga Rp3 juta.

Toyota pun menjadi brand yang mendominasi bisnis trade in dari Toyota Trust dengan jumlah tukar tambah mobil lama ke mobil baru Toyota sebanyak 451 unit atau sebesar 71,8% sepanjang Januari-Oktober 2021. Sedangkan, Non Toyota sebanyak 177 unit atau sebesar 28,2%.

Pelanggan juga semakin diuntungkan jika melakukan trade in bulan ini dengan adanya relaksasi PPnBM 0% dan DP super ringan mulai 10% di Kalla Toyota. Pelanggan dapat menikmati potongan harga pada berbagai model-model unggulan Kalla Toyota, mulai dari Toyota Rush, Raize, Yaris, Avanza, Sienta Vios, Innova hingga Fortuner.

“Akhir tahun menjadi momen yang sangat tepat untuk melakukan tukar tambah mobil lama Anda ke mobil Toyota baru. Jangan lewatkan promo yang dihadirkan Toyota Trust berupa cashback hingga Rp5 juta. Waktu untuk menikmati PPnBM 0% juga hanya tersisa beberapa hari lagi. Untuk itu, jangan lewatkan kesempatan spesial ini dan buruan updgare mobil Anda ke Toyota terbaru,” ungkap Idham Multazam, Used Car Manager Kalla Toyota.

Toyota Trust menggratiskan biaya inspeksi kendaraan dengan proses appraisal dan transaksi yang dijamin transparan. Prosesnya pun dijamin gampang dan cepat. Pelanggan juga akan memperoleh harga terbaik.

Mobil lama customer akan ditaksasi oleh used car advisor yang sudah tersertifikasi Toyota Astra Motor (TAM). Hasil taksasi mobil lama akan dijelaskan secara detail oleh tim used car advisor dan sales Kalla Toyota sehingga pelanggan mendapatkan gambaran jelas terkait paket harga yang diberikan untuk pembelian mobil baru Toyota.

Toyota Trust juga hadir dengan layanan penjualan dengan tagline Mobil Bekas Berkualitas dan Bergaransi. Bisnis used car ini pun tumbuh positif pada 2021 dengan peningkatan unit sales 157,1% dibanding 2020. hingga Mobil bekas yang tersedia berbagai merek dan tipe yang beragam, mulai dari mobil segmen low sampai pada segmen high. Mobil bekas yang dijual di Toyota Trust juga sudah melalui proses quality control.

Saat ini Toyota Trust memiliki program Bursa Mobil Bekas yang digelar setiap akhir pekan, Sabtu-Minggu di Kalla Toyota Daya, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 15. Pembelian mobil bekas di Toyota Trust dapat dilakukan secara cash dan kredit dan telah bekerja sama dengan leasing terkemuka di setiap wilayah operasional Toyota Trust.

Beragam benefit telah disiapkan kepada pelanggan yang melakukan transaksi dalam event ini, seperti voucher ganti oli, voucher Bugis Waterpark dan voucher Gastros. Tak hanya itu, Toyota Trust juga menyediakan layanan gratis pengecekan kendaraan dan one day service. (rilis)