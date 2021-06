HMS Gelar Kompetisi Aplikasi AppsUP Asia Pasifik 2021

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Huawei Mobile Services (HMS) menggelar AppsUP 2021, kompetisi inovasi aplikasi tahunan berskala global. Di level Asia Pasifik, para peserta AppsUp 2021 akan mengasah keahlian dan bakatnya untuk merebut hadiah total senilai US$200.000.

Pendaftaran kompetisi AppsUP 2021 yang digelar di lima wilayah, Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Tiongkok Daratan, serta Timur Tengah dan Afrika ini dibuka hingga 20 Agustus 2021.

Tujuan kompetisi ini untuk menginspirasi dan membantu pihak pengembang aplikasi, agar menggunakan dan mengintegrasikan HMS Core Kits dalam pembuatan aplikasi inovatif.

AppsUP 2021 Asia Pasifik akan menggelar 10 kategori penghargaan, yakni Best App, Best Game, Best Social Impact Award, Honorable App Award, dan Most Popular App Award, serta beberapa kategori baru seperti AppGallery Rising Star Award, Best Fintech Innovation Award, Best HMS Core Innovation Award, Excellent Student Award, dan Tech Women’s Award. Sebanyak 20 aplikasi terbaik akan terpilih berdasarkan valuasi sosial, valuasi bisnis, pengalaman pengguna dan inovasi.

Huawei Senior Vice President and Member of the Board, Catherine Chen menegaskan pentingnya acara tersebut. Ia juga berbagi beragam studi kasus khusus untuk mendorong lebih banyak pengembang dalam mengejar impian mereka, serta berbicara tentang program Huawei Women Developers. Dengan program ini, semakin banyak perempuan di bidang teknologi yang memiliki kesempatan untuk berprestasi dan menunjukkan eksistensi serta kemampuan mereka.

“Di beberapa kesempatan saya telah menyampaikan bahwa kita telah memasuki dunia yang cerdas dan hidup di masa yang penuh dengan aplikasi. Aplikasi telah membuat hidup dan pekerjaan lebih mudah dari sebelumnya, dan ini adalah berkat kerja keras dan kontribusi dari puluhan ribu pengembang,” kata Catherine dalam rilis yang diterima Upeks, di Makassar, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, selama ini Huawei sering mengajukan pertanyaan kepada pihaknya sendiri sebagai platform, dan berharap dapat memberikan jawaban melalui ekosistem HMS dan acara AppsUP ini.

Pertanyaan tersebut seperti, bagaimana Huawei dapat menyederhanakan pekerjaan para pengembang? Bagaimana Huawei dapat membantu pengembang hebat bisa menonjol? Bagaimana Huawei memungkinkan lebih banyak pengembang untuk berinovasi dan menciptakan nilai bagi masyarakat tanpa hambatan?.

“Ekosistem HMS melampaui produk dan layanan Huawei sendiri dan kami membuka lebih dari sekadar antarmuka API. Kami berharap dapat menjadi center of excellence yang menghubungkan konsumen, pengembang dan penyedia layanan pihak ketiga, sehingga mampu menghadirkan pengalaman premium yang lebih beragam kepada konsumen,” jelasnya.

“Saat ini, AppGallery kami tersedia di lebih dari 170 negara dan wilayah. Melalui jaringan yang luas ini, kami ingin setiap aplikasi dan layanan inovatif dapat menjangkau dan memberi manfaat kepada setiap pengguna perangkat di seluruh penjuru dunia,” sambung Catherine.

Dengan dukungan dari pengembang dan mitra di seluruh dunia, ekosistem HMS membuat langkah besar secara global. Didukung oleh keterbukaan Huawei dan komitmen mewujudkan kesuksesan bersama, ekosistem ini telah menjadi ekosistem aplikasi seluler terbesar ketiga di dunia. Pada akhir Desember 2021, lebih dari 4 juta pengembang telah terdaftar di HMS dan lebih dari 134.000 aplikasi terhubung ke HMS Core.

Sementara Shane Shan, Director, APAC Huawei Consumer Cloud Service mengatakan, fokus Huawei saat ini ingin membangun masyarakat digital yang sangat inklusif dan menyediakan akses teknologi bagi semua pihak.

“Lewat platform, perangkat pengembangan aplikasi, dan sumber daya teknologi Huawei yang mudah diakses, kami membantu kalangan pengembang dari segala jenjang. Dengan demikian, mereka dapat memamerkan keahliannya kepada dunia. Untuk itu, di AppsUP 2021, kami menambah jumlah kategori penghargaan hingga menjadi dua kali lipat. Beberapa kategori penghargaan terbaru dipersembahkan untuk para pengembang dari kalangan pelajar, perempuan dan pemula yang baru memanfaatkan ekosistem perangkat seluler HMS,” terangnya.

Selain menyediakan hadiah berupa uang tunai, AppsUP 2021 juga menawarkan akses cepat untuk memanfaatkan ekosistem seluler terbesar ketiga. Kompetisi ini pun menjadi batu loncatan bagi pihak pengembang yang ingin merambah pasar global.

Dengan bergabung dalam kompetisi ini dan meluncurkan aplikasinya pada AppGallery, pihak pengembang mampu segera mengakses ke lebih dari 730 juta pengguna ponsel pintar Huawei di seluruh dunia. Mereka juga semakin dekat dengan sejumlah mitra dan investor potensial.

Pihak pengembang di Asia Pasifik bisa memperoleh berbagai jenis dukungan teknis, termasuk lokakarya yang dibimbing langsung oleh para ahli Huawei dan juri kompetisi. Para finalis juga dapat menerima fasilitas promosi media global dan aktivitas pemasaran bersama Huawei.

Adapun syarat dan pendaftaran AppsUP 2021, terbuka untuk seluruh pengembang dan pemilik aplikasi seluler, baik dari kalangan pelajar, profesional, usaha rintisan, atau perusahaan.

Kemudian, berbasis di Asia Pasifik dan mendaftarkan aplikasi yang terintegrasi dengan minimum satu HMS Core Kit. Pengembang dapat mengikuti kompetisi secara perorangan atau tim yang beranggotakan tiga orang. (eky)