BMW Astra Makasaar Hadirkan BMW Seri 5 Makin Canggih dan Mempesona

MAKASSAR,UPEKS.co.id— BMW Astra bersama BMW Grup Indonesia hadirkan The New 530i Opulence dan The New 520i M Sport untuk pertama kalinya pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

Saat yang bersamaan, BMW Astra juga menghadirkan BMW Seri 5 terbaru di BMW Astra Makassar agar masyarakat Sulawesi Selatan juga dapat secara langsung melihat dan merasakan sensasi berkendara yang lebih dinamis dengan nuansa premium.

Kepala Cabang BMW Astra Makassar, Ivan Abrilian mengatakan, kejasama berkelanjutan antara BMW Grup Indonesia dan BMW Astra menghasilkan produk yang semakin inovatif dan menjawab berbagai kebutuhan pelanggan.

Canggih dan terdepan, BMW Seri 5 terbaru tawarkan inovasi mutakhir, desain mempesona, dan peningkatan fitur teknis secara menyeluruh.

Kata Ivan, New BMW 520i M Sport ditawarkan dengan harga Rp1.322.000.000 On The Road (OTR) Makassar, dan New BMW 530i Opulence ditawarkan dengan harga Rp1.515.000.000 OTR Makassar.

“New BMW 520i M Sport hadir dengan trim BMW M Sport pada eksterior maupun interior. Ini juga termasuk BMW M spoiler belakang dan BMW Individual Exterieur Line Aluminium satinated di samping. New BMW 530i Opulence hadir dengan Luxury Line yang terdiri dari paket eksterior garis chrome yang halus,” jelas Ivan.

Dikatakan, Setiap pembelian di BMW Astra dilengkapi dengan BMW Service Inclusive, yang meliputi pemeliharaan rutin tanpa biaya selama 5 tahun atau 60.000 km, tergantung mana yang lebih dulu, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh, perlindungan ban selama 2 tahun, 5 tahun keanggotaan AstraWorld dengan bantuan darurat 24-jam, dan BMW Astra Card. (Mit)