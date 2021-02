Rektor Majdah Dorong Prodi di UIM Formulasi Kurikulum Banyak Praktik

Makassar, Upeks.co.id–Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) DR Ir Hj A Majdah M Zain MSi mendorong semua program studi (prodi) di UIM agar memformulasi kurikulum dengan porsi praktik dan implementasi teori lebih besar

“Saya sepakat demgan konsep 60 praktek dan implementasikan teori yang dikuliahkan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Lokakarya Kurikulum Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sastra dan Humaniora UIM, Senin (8/2/2021).

Selain itu, harap Majdah, agar kurikulum masing-masing prodi mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Yakni mempersiapkan mekanisme bagi mahasiswa di luar prodi dan di luar UIM untuk bisa mengikuti kuliah yang dipilihnya.

“Karena banyak perubahan kebijakan pendidikan dan tuntutan kebutuhan maupun perkembangan maka semua prodi di UIM harus laksanakan workshop kurikulum agar responaif dengan kebutuhan dan adaptatif dengan trend,” urainya.

Menerima dan mendampingi rektor, Ketua Prodi La Ode Rusadi SIP MHum, Dekan Fakultas Sastra dan Humaniora Muh Fihris Khalik SS MA PHd, dan Wakil Rektor I Akademik UIM Prof DR H Arfin Hamid SH MH

Arfin mengingatkan dasar yang ditetapkan dari peraturan perundangan bahwa pendidikan harus berprinsip lear to know, learn to do, learn to be, dan learn to learn.

“Kurikulum yang ideal juga memungkinkan untuk dievaluasi, merespon dunia kerja dan pastikan ada ciri khasnya,” urainya.(rls)