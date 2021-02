Ibis Makassar Hotel Hadirkan Program ALL dengan Diskon 30 Persen

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Di bulan Februari 2021, Ibis Makassar City Center salah satu di bawah naungan Accor menghadirkan program Accor Live Limitless (ALL)

ALL adalah program loyalitas gaya hidup gratis dari Accor yang menawarkan lebih dari sekadar hotel, memberikan kesempatan kepada anggota untuk berhemat dan menikmati hak istimewa termasuk minuman selamat datang, peningkatan kamar suite, dan sarapan gratis.

General Manager Ibis Makassar City Center, I Gede Pratama Suarmandika mengatakan, keuntungan dari program ALL ini akan mendapatkan diskon 30 persen, setiap pemesanan kamar melalui aplikasi ALL.

“Selain diskon 30 persen, tamu yang menginap juga bisa sarapan untuk dua orang dan diskon 30 persen untuk bersantap. Dan juga, aplikasi ALL ini bisa digunakan di semua hotel naungan Accor,” ungkapnya saat ditemui Upeks di Ibis Makassar City Center.

Dia menambahkan, pihak kami juga memberikan untuk anggota Accor Plus dengan menikmati diskon 50 persen. Sementara pemegang kartu CIMB Niaga World – ALL mendapat diskon 50 persen dan pemegang kartu CIMB Niaga Platinum – ALL mendapat diskon 40 persen.

“Untuk bergabunglah dengan ALL, program loyalitas gaya hidup Accor untuk mendapatkan poin imbalan dan mengakses manfaat eksklusif saat memesan penawaran ini. Untuk menjadi anggota ALL sederhana dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com.,” tuturnya.

Diketahui, untuk pesan sekarang hingga 28 Februari 2021 dengan masa berlaku hingga 31 Agustus 2021 di www.all.accor.com. (mita)