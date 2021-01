Refleksi 2020, Siswa SMAN 11 Wajo Tetap Berprestasi di Masa Pandemi Covid-19

Wajo, Upeks.co.id–Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan dilaksanakan dari rumah tidak menurunkan motivasi siswa SMAN 11 Wajo untuk berprestasi.

Terbukti meskipun harus tetap di rumah puluhan penghargaan diraih siswa SMAN 11 Wajo. Selama masa pandemi siswa tetap mengikuti berbagai kompetisi yang dilaksanakan secara virtual.

Kepala UPT Satuan Pendidikan SMAN 11 Wajo, Syafrianto, S.Pd. M. Pd merasa berbangga serta mengapresiasi siswa-siswanya yang telah meraih prestasi, meskipun situasi yang sulit karena mengharuskan kegiatan berlangsung secara online. Capaian prestasi sekolah membutuhkan peran berbagai pihak/stackholder, termasuk salah satunya Kepala satuan pendidikan yang seyogyanya mengeksplorasi ciri mutu sekolah yang diimplementasikan dalam manajemen berbasis budaya sekolah.

Menurut Ridwan, S.Pd. Pembina Kelompok Ilmiah Remaja Genesis, selama masa pandemi bimbingan tetap berlangsung secara virtual, kalaupun mengharuskan tatap muka tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Richal Akbar, Ketua KIR Genesis periode 2019/2020 merasa bersyukur atas capaian prestasi KIR selama masa jabatannya dari berbagai lomba karya ilmiah dan penulisan essay yang diikuti diberbagai perguruan tinggi di Makassar hanya 1 lomba yang mendapatkan juara 2 yang lainnya meraih juara 1. Dia berharap untuk kepengurusan 2020/2021 semoga prestasi KIR Genesis dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan.(rls)

Berikut prestasi yang diraih SMAN 11 Wajo selama masa pandemi.

1. Duta anak Kabupaten Wajo 2020 sekaligus duta anak Sulawesi Selatan wakil Kabupaten Wajo 2020 a.n. Andi Zulfikar XII MIPA 1.

2. Juara 3 karya semangat kurangi plastik Tingkat Nasional pada Jambore Adiwiyata 2020 yang dilaksanakan oleh Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia HPAI PT. Astra Internasional Tbk. a.n. Sofyandi XII MIPA 3.

3. Juara 2 inovasi lingkungan Tingkat Nasional HPAI Idea Competition 2020 yang dilaksanakan oleh Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia HPAI PT. Astra Internasional Tbk. a.n. Fausan Pratama XII MIPA 4, Indra XII MIPA 2 dan Nurjannah Hasti XII MIPA 1.

4. Juara harapan Inovasi Energy Terbarukan Tingkat Nasional Astra Green Energy Student Innovation 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Astra Internasional Tbk. a.n. Muhammad Akbar XII MIPA 3, Ayu Lestari XII MIPA 4 dan Widia Nurul Saputri XII MIPA 4.

5. 10 besar lomba Essay Nasional EPTION 2020 Universitas Diponegoro a.n. Andi Ahsan Ashuri X MIPA 1, Andi Anggreni X MIPA 3 dan Besse Sinta Arini X MIPA 1.

6. Medali perunggu Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Power and Energy Systems Competition Tingkat Nasional LKTIN PESC 2020 Universitas Negeri Malang a.n. Richal Akbar XII MIPA 1, Nurhalisah XII MIPA 1, Andi Ahsan Ashuri X MIPA 1, Andi Sulfikar XII MIPA 1, Andi Reski Nabila XII MIPA 4, Andi Aura Asmal X MIPA 1

7. Harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Mechanical and Biosystem Fair Tingkat Nasional LKTI MBF 2020 Institut Pertanian Bogor a.n. Andi Sulfikar XII MIPA 1, Andi Reski Nabila XII MIPA 4, Andi Aura Asmal X MIPA 1

8. Harapan 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Mechanical and Biosystem Fair Tingkat Nasional LKTI MBF 2020 Institut Pertanian Bogor a.n. Richal Akbar XII MIPA 1, Nurhalisah XII MIPA 1, Andi Ahsan Ashuri X MIPA 1

9. Juara 1 lomba essay Physics Fair 2020 Tingkat Nasional UIN Alauddin Makassar a.n. Andi Ahsan Ashuri X MIPA 1

10. 5 besar Lomba Essay Future Plan Competition Indonesian Student Summit 2020 Tingkat Nasional Universitas Brawijaya a.n. Muhammad Akbar X MIPA 4 dan Syamrin Rizqiawan X MIPA 1

11. Juara 3 Lomba Essay Ocean Project Persembahan Oseanografi untuk Indonesia POSEIDON 2020 Tingkat Nasional Institut Teknologi Bandung a.n. Jumarni X MIPA 4 dan Yusuf Ramadhana X MIPA 2

12. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah ANGKA 2020 se Sulawesi Selatan dan Barat UIN Alauddin Makassar a.n. Richal Akbar XII MIPA 1, Nurhalisah XII MIPA 1 dan Andi Ahsan Ashuri X MIPA 1

13. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Alkali Contest 2020 se Sulawesi UIN Alauddin Makassar a.n. Richal Akbar XII MIPA 1, Nurhalisah XII MIPA 1 dan Andi Reski Nabila XII MIPA 4

14. Juara 1 Lomba Fisika Tepat Guna FTG Gravitasi 2020 Tingkat Nasional Universitas Negeri Makassar a.n. Richal Akbar XII MIPA 1, Andi Sulfikar XII MIPA 1 dan Andi Reski Nabila XII MIPA 4

15. Juara 1 Lomba Penulisan Essay Gravitasi 2020 Tingkat Nasional Universitas Negeri Makassar a.n. Nurhalisah XII MIPA 1

16. Juara Umum Gebyar Lomba dan Kreasi Fisika Galaksi 2020 se Sulawesi UIN Alauddin Makassar

17. Juara 1 Lomba Proyek Sains Gebyar Lomba dan Kreasi Fisika Galaksi 2020 se Sulawesi UIN Alauddin Makassar a.n. Richal Akbar XII MIPA 1, Nurhalisah XII MIPA 1 dan Andi Reski Nabila XII MIPA 4

18. Juara 2 Olimpiade Fisika Gebyar Lomba dan Kreasi Fisika Galaksi 2020 se Sulawesi UIN Alauddin Makassar a.n. Nurhikmah SN.