Antisipasi Pelaksanaan Vaksin, Wabup Lutim  Minta Dinkes Bentuk Tim Teknis

LUTIM.UPEKS.co.id—Untuk mengantisipasi rencana pelaksanaan vaksin yang akan dilakukan paling lambat dua pekan mendatang, Wabup Lutim, Irwan Bachri Syam, memimpin langsung rapat persiapan pelaksanaan Vaksin tersebut. Selain membahas persiapan itu, juga dibahas evaluasi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur.

Rapat juga dihadiri Wakapolres Luwu Timur, Kompol Muh Rifai, Perwira Penghubung, Martinus Pagasing dan sejumlah Pimpinan OPD terkait yang tergabung dalam Satgas Covid-19 serta para Camat yang berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (07/01/2021).

Dalam arahannya, Irwan mengatakan, terkait persiapan pelaksanaan vaksin yang dijadwalkan dua pekan ini, nantinya diharapkan agar mulai saat ini,

Dinas Kesehatan harus segera melakukan langkah-langkah teknis atau membentuk tim teknis untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksin agar berjalan sesuai dengan harapan.

“Identifikasi memang calon penerima Vaksin sesuai aturan yang di persyaratkan untuk tahap pertama ini sehingga sudah ada data by name by adress,” jelasnya.

Selain itu, mengingat kondisi dua rumah sakit yang ada saat ini sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah pasien Covid-19, maka akan segera ditangani dengan membentuk rumah sakit lapangan yang nantinya akan dipusatkan di Camp Enggano Sorowako.

“Untuk fasilitas rumah sakit lapangan itu, nantinya akan saya komunikasikan dengan pihak PT. Vale Indonesia termasuk juga tenaga relawan Covid-19 itu nantinya. Termasuk pula perekrutan tenaga Relawan Covid-19 juga sudah mulai dilakukan agar dapat berperan optimal membantu tim Nakes Covid-19,” tambahnya.

Sesuai saran ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Luwu Timur, dr. Irfan terkait Pengadaan PCR, Irwan mengatakan, akan segera diusahakan, mengingat pentingnya alat tersebut sehingga tidak perlu lagi hasil tes/lab itu dikirim ke Makassar.

Orang nomor dua di Luwu Timur ini juga mengingatkan agar informasi mengenai Covid-19 hanya satu pintu di Dinas Kominfo Luwu Timur sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur atau hoax. Kominfo juga diingatkan untuk proaktif memberikan informasi yang jelas terkait persiapan pelaksanaan Vaksin dua pekan mendatang. (hms/rls).