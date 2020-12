Pjs Bupati Selayar Buka Acara Koordinasi Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan

Selayar, Upeks.co.id – Pjs. Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Asriady Sulaiman, S.IP., M.Si., membuka acara Koordinasi Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Gedung PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumat (4/12/2020).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Bappelitbangda, para Kabid Dikbud, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Koordinator Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Binaan SD / SMP, Kepala Sekolah Imbas SD/ SMP, Kepala Sekolah Binaan SMA/SMK, dan Ketua Dewan Pendidikan.

Pjs. Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Asriady Sulaiman, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan, pengembangan, dan penjaminan mutu pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah dinas terkait, masyarakat terlebih satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu membutuhkan kerjasama dan team work serta komoitmen yang kuat seluruh warga sekolah untuk selalu meningkatkan mutu. Terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan menjadi faktor terpenting berjalannya spmi disekolah. perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik pada setiap waktu adalah salah satu kunci berhasilnya pelaksanaan penjaminan mutu “a quality culture indicates a change in attitude and behavior“ sebagaimana konsep mutu bahwa hari ini lebih baik dari dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

“Kegiatan koordinasi kemitraan penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan selayar kerjasama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang kita laksanakan ini adalah salah satu langkah strategis membangun sinergitas menyamakan pandangan dan pemahaman kita bersama akan pentingnya mutu dan penjaminan mutu pendidikan di kabupaten kepulauan selayar. Kita berharap kegiatan dan kerjasama seperti ini tetap terjalin setiap tahunya sehingga cita–cita pembagunan pendidikan nasional dapat tercapai khusunya pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar,” papar asriady.

Lebih lanjut Asriady menyampaikan bahwa untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045, pemerintah telah mempersiapkan kebijakan yang sistimatis yaitu melakukan gerakan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, menyiapkan pendidikan menengah universal dan perluasan akses sampai keperguruan tinggi. dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan ini dimulai dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, penataan dan pemerataan guru, pembagunan sarana prasarana pendidikan dan bantuan pakain gratis bagi siswa yang tidak mampu dimulai tahun pelajaran 2017–2018 untuk jenjang sd dan smp. selain itu untuk memajukan kebudayaan di programkan juga kurikulum muatan lokal kebudayaan daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal.

Di tempat yang sama, Kepala LPMP Sulawesi Selatan Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd., memaparkan tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Jadi tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2024 adalah perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarus utamanya dalam pendidikan, serta penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang pasrtisipatif, transparan, dan akuntabel,” jelas Halim.

Sementara itu, tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan antara LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dan Stakeholder Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan meningkatkan kemitraan penjaminan mutu pendidikan antara LPMP Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sekadar diketahui, peserta pada kegiatan ini selain undangan adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah IX, Koordinator Pengawas Jenjang SD/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, Koordinator Pengawas JenjangSMA/SMK Dinas Pendidikan Provnis Sulawesi Selatan Sekolah binaan LPMP Sulawesi Selatan. (Sya)