Lippoland Melalui GMTD Gelar CSR  Tabung Karya, Berdayakan 75 Anak Berkebutuhan Khusus  di Momen Hari Down Syndrome Sedunia

MAKASSAR, UPEKS– Lippoland melalui PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) kembali menunjukkan komitmennya melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Tabung Karya (Tanjung Bunga Berkarya) Vol.3 dengan tema “Gantungan Kunci Istimewa, Langkah Kecil Menuju Mandiri”, berupa pelatihan membuat gantungan kunci yang diikuti oleh 75 anak berkebutuhan khusus dan dilaksanakan di Madrid Hall, Akkarena, pada Sabtu (4/4), bertepatan dengan peringatan Hari Down Syndrome Sedunia.

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pelatihan keterampilan membuat gantungan kunci yang bertujuan untuk mengasah kreativitas, melatih motorik halus, serta menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak. Program ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membuka peluang kemandirian bagi anak-anak berkebutuhan khusus di masa depan.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Down Syndrome Sedunia ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Komunitas Orang Tua Anak Down Syndrome (KOADS), serta mendapat dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan dan Pokja Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan.

Jemmy Andreas Persang, Chief Operating Officer PT GMTD Tbk dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Tabung Karya merupakan salah satu inisiatif berkelanjutan perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang positif di masyarakat, khususnya di kawasan Tanjung Bunga.

“Melalui kegiatan Tabung Karya ini, kami ingin menghadirkan ruang yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar, berkarya, dan mengekspresikan potensi yang mereka miliki. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang luar biasa jika diberikan kesempatan yang tepat,” ujarnya.

Jemmy menegaskan, kegiatan Tabung Karya tidak semata-mata untuk mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Andi Rahmatullah, Ketua KOADS mengapresiasi dukungan GMTD dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya edukatif, tetapi juga membangun semangat kebersamaan bagi anak-anak dan orang tua.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, tidak hanya dalam melatih keterampilan, tetapi juga memberikan pengalaman sosial yang positif serta meningkatkan rasa percaya diri mereka,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, GMTD berharap dapat terus berkontribusi dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih berdayaguna, sekaligus meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus, selaras dengan semangat pilar Independen dalam kerangka kerja grup bertajuk “Lippo Untuk Indonesia PASTI” (PASTI: Pintar-Asri-Sejahtera-Tangguh-Independen). (rls)