UNIMEN Juara 1 Volly Ball Putra pada Halal Bihalal KPM Lekkong, Kado Pertama Bagi Civitas Akademika

ENREKANG, UPEKS.co.id–Tim Volly Ball Putra Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) tampil sebagai Juara 1 dalam partai final melawan KUMADANG pada turnamen Halal Bihalal Kerukunan Pelajar Mahasiswa (KPM) Lekkong 2026.

UNIMEN berhasil menumbangkan KUMADANG dengan skor meyakinkan 3-1. Pertandingan yang berlangsung dalam tensi tinggi dan gemuruh sorak Sorai penonton yang saling bersahutan membuat suasana pertandingan semakin menegangkan. Para pemain bergantian menampilkan skill terbaiknya.

Pada 2 set pertama, UNIMEN berhasil unggul tanpa balas tapi pada set ketiga KUMADANG menunjukkan perlawanan dan berhasil unggul namun pada set keempat UNIMEN kembali unggul sekaligus mengantarkannya menjadi Juara 1.

Menyaksikan para pemain yang penuh semangat dalam bermain di lapangan, Pelatih Tim Volly Ball Putra UNIMEN menyampaikan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan di lapangan dan mengharumkan nama kampus.

“Ini adalah kado pertama dari Tim Volly Ball Putra UNIMEN untuk seluruh civitas akademika UNIMEN. Semoga kemenangan ini bisa menjadi inspirasi untuk terus berkarya dan berprestasi, khususnya bagi para mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO),” ujar Maryam usai pertandingan selesai, Sabtu (4/4/2026).

Maryam juga menyampaikan apresiasi kepada para pemain dan official yang menjadi tim yang hebat, solid dan bermental pantang menyerah.

“InsyaaAllah prestasi demi prestasi akan kita torehkan ke depan. Ini baru awal perjuangan kami,” tegasnya.

“Untuk para Panitia Pelaksana Halal Bihalal KPM Lekkong kami ucapan terima kasih telah menyelenggarakan turnamen ini. Meskipun sempat diwarnai sedikit insiden di lapangan, kami beharap hal ini tidak menyurutkan semangat panitia dalam menyelenggarakan turnamen berikutnya. Terima kasih sudah bertanggung jawab hingga akhir pertandingan,” tambahnya.

Senada, Capten Tim Volly Ball Putra UNIMEN, Andi Fatwa menyampaikan kesyukuran atas keberhasilan timnya sebagai juara.

“Alhamdulillah capaian UNIMEN sebagai Juara 1 Volly merupakan hasil dari kerja keras tim, serta dukungan penuh dari seluruh civitas akademika. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bersama sekaligus bukti bahwa potensi mahasiswa dalam bidang olahraga, khususnya bola voli sangat besar dan mampu bersaing,” katanya.

“Ke depan, kami dari Prodi PKO akan terus meningkatkan pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, melalui program latihan. Selain itu, kami juga berupaya memperluas kesempatan bertanding agar pengalaman dan mental kompetisi mahasiswa semakin terasah, tutup Fatwa yang sekaligus dosen Prodi PKO UNIMEN,” tutupnya (Sry)