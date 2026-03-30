Wajo Kembali Mendapat Apresiasi dari Pemerintah Sulsel

WAJO, Upeks.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo kembali mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kali ini melalui acara silaturahmi yang digelar Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Lapangan Upacara Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Makassar, Minggu (29/3/2026) malam.

Acara tersebut juga sekaligus meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan para Bupati/Wali Kota, Unsur Forkopimda, Pemerintah Desa dan Instansi terkait.

Delegasi Pemerintah Kabupaten Wajo dihadiri langsung Bupati Andi Rosman dan Wakilnya dr Baso Rahmanuddin.

Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi dalam acara tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur dan Wakil Gubernur memberi penghargaan kepada Kabupaten Wajo atas pencapaian Kabupaten/Kota Berprestasi Berdasarkan Indikator Makro kategori Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penghargaan senilai Rp35 juta diterima langsung Bupati Andi Rosman di atas panggung utama.

“Alhamdulillah pencapaian ini atas kerjasama kita semua, sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya usai kegiatan.

Tak sampai di situ, Andi Rosman mengemukakan pencapaian tersebut mampu menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Tentu ini sebagai motivasi bagi kita, khususnya para pemangku kepentingan agar terus bekerja tanpa lelah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Tak sampai disitu, Andi Rosman berkomitmen terus meningkatkan potensi ekonomi khususnya memajukan sektor UMKM di Kabupaten Wajo.

“Kami dari Pemerintah Daerah berkomitmen terus menggalakkan geliat ekonomi, terkhusus sektor UMKM Wajo terus naik kelas ke kancah Nasional bahkan Internasional,” terangnya.

“Terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya bapak Gubernur dan ibu Wakil Gubernur terhadap daerah kami, semoga ini menjadi berkah buat kita semua,” tandasnya. (rls)