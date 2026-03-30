DPK BKPRMI Tanete Riattang Gelar Halal Bihalal: Tekankan Pentingnya Memberi Maaf dan Hidupkan Remaja Masjid

WATAMPONE, Upeks.co.id – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Tanete Riattang sukses menyelenggarakan acara Halal Bihalal sekaligus koordinasi Persiapan Wisuda Santri yang dilaksanakan di Mesjid Nurul Yaqin kompleks BTN Dea Permai Watampone, Ahad, (29/3).

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Bone, Ust. Hasbullah, S.Pd.I., Gr., M.Pd., beserta jajaran pengurus DPK dan unit TKA/TPA se-Kecamatan Tanete Riattang ini, menjadi momentum penguatan ukhuwah sekaligus evaluasi program kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Ust. Nastang, S.Pd.I. hadir memberikan tausyiah yang menyentuh sisi spiritual para pengurus. Ia menekankan bahwa inti dari Idulfitri dan Halal Bihalal bukan sekadar rutinitas meminta maaf, melainkan keberanian untuk memberi maaf.

“Salah satu tanda orang beriman adalah kemampuannya untuk memberi maaf, bukan sekadar menunggu untuk diminta maaf,” ujar Ust. Nastang dalam ceramahnya. Pesan ini diharapkan menjadi landasan bagi para pejuang Al-Qur’an di Tanete Riattang dalam menjalankan tugas dakwah mereka.

Sejalan dengan pesan spiritual tersebut, Ketua DPD BKPRMI Bone, Ust. Hasbullah, memberikan arahan strategis terkait masa depan generasi muda. Beliau menyoroti fenomena minimnya partisipasi pemuda di lingkungan rumah ibadah saat ini.

“Hari ini sangat sulit menemui anak muda di masjid, maka ini menjadi tugas kita semua. Saya berharap pembinaan generasi muda, khususnya remaja masjid di tingkat TKA/TPA, harus benar-benar dihidupkan kembali,” tegas Hasbullah dalam sambutannya.

Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mematangkan agenda Wisuda Santri yang akan segera digelar. Sinergi antara unit TKA/TPA se-Kecamatan Tanete Riattang terus diperkuat guna memastikan para santri mendapatkan apresiasi terbaik atas capaian belajar mereka.

Acara ditutup dengan sesi diskusi hangat dan foto bersama antara pengurus DPK, serta para guru mengaji yang hadir. (*)