SMP Negeri 3 Lamuru Bone Raih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2025

MAKASSAR, Upeks.co.id — SMP Negeri 3 Lamuru kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Minggu, 29 Maret 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di dunia pendidikan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala SMP Negeri 3 Lamuru, Sulasmi Rasyid, yang hadir mewakili seluruh warga sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini, sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh guru, siswa, dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Acara penyerahan penghargaan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan atas keberhasilan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.

Kegiatan berlangsung meriah dengan dihadiri sekitar 2.500 peserta dari berbagai unsur pemerintah, sekolah, serta pegiat lingkungan hidup dari seluruh wilayah provinsi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bone bersama Wakil Bupati Bone, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, serta Tim Pengembang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bone dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan dukungan penuh terhadap program sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Bone.

Menurut Kepala SMP Negeri 3 Sulasmi Rasyid, keberhasilan SMP Negeri 3 Lamuru meraih status Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi tidak terlepas dari berbagai program unggulan yang telah dijalankan, seperti pengelolaan sampah berbasis sekolah, penghijauan lingkungan, serta integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam proses pembelajaran.

Program-program ini secara konsisten diterapkan sehingga membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Pencapaian ini diharapkan menjadi pompa semangat bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi dalam menjaga lingkungan. Mewujudkan sekolah ramah lingkungan dinilai sebagai pondasi awal dalam membangun daerah yang bersih, sehat, dan asri.

Dengan lingkungan belajar yang nyaman dan hijau, proses pendidikan diharapkan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, SMP Negeri 3 Lamuru menargetkan untuk dapat melangkah lebih jauh dengan meraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

Harapan ini sejalan dengan komitmen sekolah untuk terus berbenah dan berinovasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berwawasan lingkungan serta berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.