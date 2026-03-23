Silaturahmi Wija Mado Mallari, Prof Abustani Ilyas Tekankan Silaturrahim dan Kontribusi Bagi Daerah

BONE, Upeks.co.id – Keluarga besar Wija Mado Mallari menggelar acara Halal Bi Halal yang digelar di Mesjid Jami Desa Mallari Kec Awangpone berlansung penuh khidmat dan kehangatan pada Senin (23/3).

Acara yang mempertemukan para tokoh sukses asal Mallari ini menghadirkan Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., sebagai pembawa tausyiah utama.

Dalam ceramahnya, Prof. Abustani yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Wija Mado Mallari, menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi sebagai kunci keberkahan hidup dan kelancaran rezeki.

“Keberhasilan yang kita raih hari ini di berbagai bidang, baik di akademisi, politik, maupun profesional, adalah buah dari doa keluarga dan restu tanah kelahiran. Mari kita jadikan momentum Halal Bi Halal ini bukan sekadar seremoni, tapi sebagai pengingat untuk terus saling membesarkan dan menjaga marwah Wija Mado Mallari,” ujar Prof. Abustani Ilyas dalam petikan tausyiahnya.

Pertemuan ini menjadi istimewa karena dihadiri oleh deretan tokoh asal Mallari. Hadir Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., akademisi lainnya seperti Prof. Dr. Hj. Azizah (Dosen UIN Makassar) dan Dr. KH. Pathurrahman (Dosen IAIN Bone).

Selain dari kalangan akademisi, hadir pula tokoh politik asli Mallari, Abulkhaer yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bone, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pengusaha sukses yang berkiprah di berbagai bidang.

Kehadiran para guru besar dan pejabat daerah dalam satu forum ini menjadi pemandangan yang memotivasi warga, khususnya generasi muda Mallari. Halal Bi Halal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan integritas adalah jalan utama menuju kesuksesan yang diakui secara luas.

Acara yang berlangsung di tengah suasana kekeluargaan yang erat ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Dr. KH. Pathurrahman, dilanjutkan dengan ramah tamah untuk mempererat ikatan batin seluruh Wija Mado Mallari yang hadir. (*)