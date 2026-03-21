Ribuan Jemaah Padati Salat Idulfitri 1447 H di Claro Makassar

MAKASSAR, UPEKS – Suasana khidmat dan penuh kemenangan menyelimuti Hotel Claro Makassar pagi ini. Merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1447 Hijriah, Claro Makassar sukses menyelenggarakan pelaksanaan Salat Idulfitri berjamaah yang diikuti oleh ribuan warga Kota Makassar dan sekitarnya.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Claro Makassar dan Masjid Babusalam ini dimulai tepat pukul 07.00 WITA. Besarnya antusiasme masyarakat terlihat dari okupansi area yang melimpah ruah. Tidak hanya memenuhi Sandeq Ballroom sebagai pusat pelaksanaan, jemaah juga tampak memadati seluruh area fungsional di Lantai 2, area Lobby, hingga meluber ke area Parkiran hotel.

Bertindak sebagai Khatib dalam pelaksanaan tahun ini adalah Ustadz Dr. Muhammad Akil Musi, S.Pd., M.Pd. (Ketua Jurusan PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan UNM). Dalam khotbahnya, beliau menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga silaturahmi dan konsistensi ibadah pasca-Ramadan. Sementara itu, posisi Imam dipimpin dengan syahdu oleh Muhammad Abdillah Syarif Nurdin Tora.

Pihak manajemen Claro Makassar telah mengantisipasi lonjakan jemaah dengan menyiapkan sarana pendukung yang memadai guna memastikan ibadah tetap berjalan tertib meskipun area dipenuhi ribuan orang. Dukungan penuh juga diberikan oleh mitra strategis seperti Indosat Ooredoo Hutchison yang turut menyukseskan jalannya acara.

“Kami sangat bersyukur dapat kembali memfasilitasi masyarakat Makassar untuk melaksanakan Salat Id di tempat kami. Melihat antusiasme jemaah yang memenuhi Sandeq Ballroom hingga ke area parkir menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kenyamanan dan fasilitas yang kami berikan,” ujar General Manager Claro Makassar, Anggiat Sinaga.

Pelaksanaan Salat Idulfitri ini ditutup dengan sesi ramah tamah singkat antar jemaah, yang memperkuat rasa persaudaraan di hari yang fitri.(rls)