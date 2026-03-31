Polres Pangkep Raih Penghargaan Pos Terbaik ke-2, Operasi Ketupat 2026

PANGKEP, UPEKS.co.id–Polres Pangkep meraih penghargaan Pos terbaik ke-2, pada pelaksanaan operasi ketupat tahun 2026.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menyerahkan penghargaan kepada jajaran Polres atas capaian kinerja dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (30/03/2026).

Polres Pangkep menjadi salah satu penerima penghargaan bergengsi, di mana Kapolres Pangkep AKBP Muh. Husni Ramli, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla menerima langsung penghargaan sebagai Pos Terbaik ke-2 dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 di wilayah Polda Sulawesi Selatan.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja optimal Polres Pangkep dalam penyelenggaraan operasi, khususnya dalam pendirian dan pengelolaan Pos Pengamanan (Pos Pam), serta Pos Terpadu yang dinilai berjalan dengan baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain Polres Pangkep, sejumlah Polres lainnya juga menerima penghargaan dari berbagai kategori, di antaranya Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan, Polres Gowa, Polres Sidrap, Polres Luwu, Polres Pinrang, Polres Toraja Utara, Polres Selayar, dan Polres Maros.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi institusi atas dedikasi serta kinerja optimal yang telah ditunjukkan oleh seluruh jajaran selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Penghargaan ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi sarana untuk memberikan inspirasi dan motivasi agar seluruh jajaran terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan mampu mendorong setiap Polres untuk terus menghadirkan terobosan kreatif dalam pelayanan publik serta memperkuat kesiapsiagaan operasional dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian penghargaan Operasi Ketupat 2026 dilakukan berdasarkan parameter yang terukur dan komprehensif, sehingga mampu mencerminkan kinerja terbaik serta menjadi tolok ukur dalam peningkatan kualitas pelaksanaan operasi di masa mendatang.

Mengakhiri arahannya, Kapolda Sulsel mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga kepercayaan pimpinan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Dengan diraihnya penghargaan sebagai Pos Terbaik ke-2, Polres Pangkep diharapkan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pangkep. (Sah)