Asmo Sulsel Dukung Pengembangan Skill Industri Event Mahasiswa Lewat Event Campus Community “Ride to Campus”

MAKASSAR, UPEKS— Komitmen dalam mendukung pengembangan generasi muda kembali ditunjukkan oleh Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) melalui partisipasinya dalam kegiatan Event Campus Community yang diselenggarakan oleh Double Group. Kegiatan bertajuk “Ride to Campus” ini berlangsung selama dua hari, pada 30–31 Maret 2026, bertempat di Kharisma College Makassar.

Event Campus Community menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan di industri event, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga memahami dinamika industri kreatif yang terus berkembang. Lebih dari 50 mahasiswa turut ambil bagian dalam kegiatan ini dengan antusias, menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap dunia event organizer.

Sebagai bentuk dukungannya, Asmo Sulsel menghadirkan edukasi safety riding yang menjadi salah satu materi penting bagi para mahasiswa. Mengingat mobilitas mahasiswa yang cukup tinggi dan sebagian besar menggunakan sepeda motor dalam aktivitas sehari-hari, pemahaman mengenai keselamatan berkendara menjadi hal yang krusial.

Edukasi ini dipandu oleh Wanny selaku instruktur safety riding Asmo Sulsel. Dalam sesi tersebut, Wanny menjelaskan berbagai aspek penting dalam berkendara aman, mulai dari tips berkendara yang baik, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan, hingga pentingnya penggunaan perlengkapan berkendara seperti helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu.

Instruktur Safety Riding Asmo Sulsel, Wanny, menyampaikan bahwa keselamatan berkendara harus menjadi perhatian utama, terutama bagi mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi.

“Mahasiswa merupakan salah satu kelompok dengan aktivitas yang cukup padat dan mobilitas tinggi di jalan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami cara berkendara yang aman, mulai dari menjaga fokus, memahami kondisi kendaraan, hingga menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Harapannya, mereka tidak hanya produktif, tetapi juga tetap aman di jalan,” ujar Wanny.

Sesi edukasi ini berlangsung interaktif dan diikuti dengan antusias oleh para peserta. Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan ditutup dengan kuis seputar safety riding, di mana lima peserta beruntung mendapatkan hadiah eksklusif dari Honda.

Selain edukasi, Asmo Sulsel juga menghadirkan pameran sepeda motor Honda, seperti Honda Genio, Honda BeAT, dan Honda Vario. Ketiga model ini dikenal dengan desain yang stylish dan sesuai dengan karakter anak muda yang ingin tampil kreatif dan dinamis dalam kesehariannya.

Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa keterlibatan Asmo Sulsel dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung pengembangan potensi generasi muda.

“Kami melihat bahwa anak muda memiliki kreativitas dan potensi yang sangat besar, khususnya di industri kreatif seperti event. Oleh karena itu, Asmo Sulsel ingin turut hadir mendukung ruang-ruang pengembangan tersebut, sekaligus memberikan edukasi yang bermanfaat seperti safety riding. Harapannya, generasi muda tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi akan keselamatan dalam beraktivitas,” ungkap Kresna.

Melalui partisipasi dalam Event Campus Community ini, Asmo Sulsel berharap dapat terus menjadi bagian dari perjalanan generasi muda dalam mengembangkan keterampilan, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang relevan dengan gaya hidup masa kini.(*)