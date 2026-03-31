Bupati Pangkep Kunjungan ke IPDN, Perkuat Kolaborasi dan Motivasi Praja

PANGKEP, UPEKS.co.id–Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau didampingi sejumlah kepala OPD berkunjung dan bersilaturahmi ke kampus IPDN Gowa, Sulawesi selatan, Senin (30/3/2026).

Kehadiran bupati Pangkep dua priode itu, sekaligus memberikan motivasi kepada Praja IPDN.

“Kami dari Pemkab Pangkep, berkunjung dan bersilaturahmi dengan pimpinan dan Praja IPDN. Kami juga memberikan motivasi kepada Praja IPDN, agar ke depan menjadi ASN berkualitas untuk membangun negara kita ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur IPDN Kampus 5ulawesi Selatan, Prof. Murtir Jeddawi, menyampaikan, kehadiran bupati Pangkep memberikan motivasi dan pencerahan kepada Praja IPDN agar lebih giat belajar sehingga ke depan menjadi pemimpin dan menjadi ASN yang unggul.

“Lebih membahagiakan lagi, membawa adik-adik kami yang telah tamat, dan didayagunakan di Pangkep,” ujarnya.

Prof Murtir mengungkapkan, IPDN siap bekerjasama dan berkontribusi untuk kemajuan kabupaten Pangkep.

“Kami dari IPDN akan memberikan secara maksimal apa yang bisa kami lakukan, baik kajian penelitian serta dukungan lainnya untuk kemajuan Pangkep,” jelasnya.

Praja Muda Lutfi Arifin, mengaku bahagia dengan kunjungan bupati Pangkep.

“Kami senang, kami terinspirasi dengan semangat pak Bupati dengan usia muda dan berhasil menjadi bupati Pangkep,” katanya.

Selain itu lanjut Lutfi, Yusran juga berpesan kepada Praja untuk lebih giat belajar serta mematuhi aturan. (sah)