Perkuat Kekompakan, RT/RW se-Kelurahan Sudiang Raya Gelar Buka Puasa Bersama

Makassar, Upeks — Pemerintah Kelurahan Sudiang Raya bersama para Ketua RT dan RW menggelar kegiatan buka puasa bersama di wilayah Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Ahad (15/3/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat kebersamaan antar perangkat wilayah dan masyarakat.

Lurah Sudiang Raya, Muhammad Hari Setiadi, S.Pt., dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan dalam sebuah kelompok. Menurutnya, kelompok yang kompak akan mampu bergerak lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan mereka yang berjalan sendiri-sendiri.

“Sebuah kelompok yang kompak akan mampu bergerak lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan mereka yang berjalan sendiri-sendiri. Perbedaan kemampuan, pengalaman, maupun cara pandang justru menjadi kekuatan jika disatukan dalam semangat kebersamaan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa menjaga kekompakan bukan hanya menjadi tugas satu orang, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan komunikasi yang baik, rasa saling percaya, serta tujuan yang sama, kekompakan akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai keberhasilan bersama.

Sementara itu, Ketua RT 07/RW 03, Abdul Kadir, mengatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan antar RT dan RW di Kelurahan Sudiang Raya.

Menurutnya, kekompakan merupakan kekuatan yang lahir dari kebersamaan. Ketika setiap individu memiliki tujuan yang sama dan saling mendukung, maka berbagai tantangan akan terasa lebih ringan untuk dihadapi.

“Dalam sebuah tim, kekompakan bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi juga tentang saling memahami, saling menghargai, dan saling mempercayai,” ungkapnya.

Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, diharapkan hubungan antar pengurus RT dan RW di Kelurahan Sudiang Raya semakin solid sehingga mampu mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.(rls)