Enau Tutup “Salam Ramadhan 2026”, Penonton Haru Saat “Sesi Potret” Dibawakan

JAKARTA,UPEKS.co.id— Panggung Salam Ramadhan 2026 ditutup dengan penampilan penuh makna dari penyanyi indie Indonesia, Enau. pada Minggu (15/03/26) di La Piazza, Kelapa Gading.

Musisi yang dikenal dengan lirik-lirik kritis dan menyentuh ini berhasil menghadirkan suasana haru sekaligus hangat bagi para penonton yang hadir.

Membawakan empat lagu, Enau tampil sederhana. Ia membawakan lagu yang akrab di telinga para penonton yang hadir. Namun suasana benar-benar berubah menjadi lebih emosional ketika Enau mulai membawakan lagu berjudul Sesi Potret.

Lagu yang membawa penonton kembali pada berbagai kenangan dan refleksi. Beberapa penonton terlihat larut dalam emosi, bahkan tak sedikit yang meneteskan air mata saat lagu tersebut mencapai bagian paling menyentuh.

Penampilan Enau malam ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi bagi para penonton.

Tepuk tangan panjang mengiringi akhir penampilannya, sekaligus menutup rangkaian acara Salam Ramadhan 2026 yang digelar oleh ekosistem industri seperti Musica studios, Sony Music Entertainment Indonesia, firefly records serta kolaborasi kreatif dari Festival Delapan. (***)